House of the Dragon épisode 5 : pourquoi la robe d'Alicent est si importante ?

Dans l'épisode 5 de "House of the Dragon", Alicent Hightower fait une entrée remarquée au mariage de Rhaenyra Targaryen et Laenor Velaryon. Et sa robe marque un véritable tournant dans la guerre de succession à venir...

House of the Dragon : un épisode 5 pivot

House of the Dragon en est déjà à la moitié de sa diffusion avec un épisode 5 qui marque un tournant dans la série. Premièrement car c'est le dernier avec les jeunes actrices Milly Alcock et Emily Carey dans la peau de Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower (elles seront remplacées dès l'épisode 6 par Emma d'Arcy et Olivia Cooke). Deuxièmement car il a discrètement indiqué un changement radical de position politique d'un personnage principal qui aura de lourdes répercussions sur la suite.

La robe d'Alicent

Dans cet épisode 5, Rhaenyra Targaryen épouse Laenor Velaryon, fils de Lord Corlys, pour unir les deux puissantes familles de Westeros. Lors du banquet, la reine Alicent Hightower fait une entrée remarquée. En retard à la cérémonie, elle arrive en plein discours du roi Viserys vêtue d'une magnifique robe verte. Un curieux choix alors que les autres membres de la famille royale s'étaient habillés aux couleurs de la maison Targaryen.

Alicent Targaryen - House of the Dragon © HBO

Comme précisé par Larys Strong à son frère Harwin Strong, le vert est la couleur choisie par la maison Hightower lorsqu'ils se préparent à déclarer la guerre. En choisissant d'assister au mariage de Rhaenyra vêtue de cette robe, Alicent a pour la première fois décidé de ne plus soutenir sa belle-fille (et amie).

La raison principale est qu'elle a découvert que cette dernière lui avait menti en affirmant être toujours vierge. En effet, c'est en discutant avec Ser Criston Cole qu'il lui a avoué avoir eu une aventure avec Rhaenyra. Cette décision annonce des répercussions politiques gigantesques pour la suite de House of the Dragon : alors qu'elle a toujours soutenu Rhaenyra comme héritière légitime de Viserys, Alicent apportera désormais son soutien à son fils Aegon. À la mort de Viserys, une guerre civile éclatera entre les partisans d'Aegon et ceux de Rhaenyra : la fameuse "Danse des Dragons". Et en l'absence du soutien d'Alicent, le destin de Rhaenyra semble désormais s'obscurcir...

Cette robe symbolise donc ce tournant majeur de la série. Pour rappel, l'épisode 6 se déroulera dix ans après l'épisode 5. Les relations entre Rhaenyra et Alicent devraient donc être bien dégradées.