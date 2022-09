House of the Dragon épisode 5 : un mariage violent annoncé dans le trailer

Après un épisode 4 de House of the Dragon mouvementé, l'épisode 5 promet son lot d'action avec notamment un mariage royal qui dégénère. Après "Les Noces Pourpres" dans Game of Thrones, on a hâte de découvrir celles-ci.

House of the Dragon épisode 5 : le dernier avant un gros changement Le 18 septembre prochain, House of the Dragon en sera déjà à la moitié de sa diffusion. En effet, la première saison du préquel de Game of Thrones centré sur la famille Targaryen, contient 10 épisodes. Le dernier sera diffusé le 23 octobre. L'épisode 5 sera en outre le dernier avant un gros changement de casting. En effet, en raison d'un saut dans le temps d'une dizaine d'années entre l'épisode 5 et l'épisode 6, les interprètes d'Alicent et de Rhaenyra changeront. Emily Carey et Milly Alcock laisseront la place à Olivia Cooke et Emma D'Arcy pour le reste de la série. Alicent (Emily Carey) et Rhaenyra (Milly Alcock) © HBO Et le dernier épisode avec les deux jeunes actrices promet de ne pas manquer d'action ! Comme le révèle la bande-annonce dévoilée par HBO, un mariage royal sera célébré. Comme nous pouvons le voir à l'image avec les emblèmes, il s'agit de l'union entre la famille Targaryen et la famille Velaryon. Un mariage royal dans l'épisode 5 © HBO Rhaenyra se prépare ainsi à épouser Laenor Velaryon, le fils aîné de Corlys Velaryon. Mais ces noces ne se passeront pas vraiment comme prévu. En effet, la bande-annonce de l'épisode 5 annonce une union mouvementée avec notamment une bagarre générale au banquet. Connaissant l'appétence de Game of Thrones pour les mariages sanglants, il y a des raisons de s'inquiéter...