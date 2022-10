House of the Dragon épisode 7 : les fans en colère, HBO répond

L'épisode 7 de House of the Dragon saison 1 baptisé "Lamarck" n'a pas fait que des heureux. En effet, de nombreux fans ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Ce qui a conduit HBO à réagir. ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS !!

House of the Dragon : un épisode 7 (trop) sombre ?

L'épisode 7 de House of the Dragon a été diffusé cette nuit sur HBO aux États-Unis (et en France sur OCS). Les familles Targaryen et Velaryon étaient réunies pour un dernier adieu à Laena Velaryon, tragiquement disparue dans l'épisode précédent.

Cette dernière, suite à un accouchement impossible, avait demandé à son dragon Vhagar de la brûler vive, pour éviter qu'elle agonise dans de terribles souffrances. Une perte compliquée pour son mari Daemon Targaryen qui s'est vite consolé dans les bras de sa nièce Rhaenyra. Un moment que beaucoup de fans attendaient. Et qui a été un peu gâché.

Rhaenyra Targaryen (Emma d'Arcy) - House of the Dragon © HBO

Le rapprochement a eu lieu au terme d'une promenade sur la plage. Que beaucoup de spectateurs n'a pas bien vue en raison de la très faible luminosité de la scène. Suite à la diffusion de l'épisode, de nombreux fans ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Comme pour l'épisode de la Bataille de Winterfell (également réalisé par Miguel Sapochnik) dans la saison 8 de Game of Thrones, cette très faible luminosité a mis les fans en colère. En effet, à moins de regarder l'épisode dans le noir complet, il est difficile d'observer toute l'action qui s'y déroule.

Un gros point négatif pour une scène qui est un véritable tournant dans la série, et qu'on ne peut apprécier totalement.

Les images de tournage de cet épisode de House of the Dragon montraient les acteurs Emma d'Arcy et Matt Smith en plein jour. Il est donc possible que les équipes aient utilisé la technique de "la nuit américaine". À savoir faire les prises de vue de jour et retravailler l'image pour donner l'impression qu'elles se déroulent la nuit.

HBO réagit

Suite aux (très) nombreuses réactions de mécontentement des fans, HBO a réagi. Ainsi, le compte Twitter HBO Max Help a répondu à un abonné qui demandait de l'aide. Et la réponse est que l'éclairage très faible de l'épisode 7 est le fruit d'une "décision créative intentionnelle". On attend désormais de plus amples explications du réalisateur.