House of the Dragon épisode 8 : cette scène émouvante a été improvisée

L'épisode 8 de la saison 1 de "House of the Dragon" n'a pas laissé les spectateurs de marbre. Une scène poignante entre Viserys Targaryen et son frère Daemon n'était pas prévue dans le script. ATTENTION ! Cet article contient des SPOILERS sur l'épisode !

House of the Dragon : un épisode 8 fort en émotions

Dix ans séparaient les épisodes 5 et 6 de House of the Dragon, six séparent les 7 et 8. Ainsi, après avoir assisté au mariage entre Rhaenyra et Daemon, nous les retrouvons des années plus tard, toujours aussi soudés, et désormais parents de deux enfants. Ce qui complique encore plus les choses pour la succession de Viserys.

Ce huitième chapitre relate les dernières heures de son règne, jusqu'à sa mort. Un épisode dans lequel il apparaît ravagé par la maladie qui lui a dévoré une partie du visage, et à cause de laquelle il ne parvient pas à tenir debout. Il trouve néanmoins la force de s'asseoir une dernière fois sur le trône de fer, lors d'une audience avec Vaemond Velaryon, le frère de Corlys Velaryon. Une séquence riche en émotions, notamment lorsque Viserys trébuche avant d'arriver sur le trône.

Viserys Targaryen (Paddy Considine) - House of the Dragon épisode 8 © HBO

Cette scène de l'épisode 8 de House of the Dragon est représentative de l'état d'esprit de Viserys. Même à l'agonie, il souhaite protéger à tout prix sa succession et offrir le trône de fer à sa fille unique Rhaenyra, comme il l'a toujours voulu. Vaemond Velaryon, souhaitant être nommé héritier de Lamarck, représente un danger pour cette dernière, car il est persuadé que ses enfants sont des bâtards. Viserys utilise son dernier sursaut d'énergie pour condamner les paroles abjectes de Vaemond, et ce dernier est tué par Daemon (qui n'a pas supporté qu'il traite Rhaenyra de "traînée").

Une improvisation bienvenue

Viserys et Daemon Targaryen - House of the Dragon épisode 8 © HBO

Dans les colonnes d'Entertainment Weekly, la réalisatrice de l'épisode est revenue sur le tournage de cette séquence mémorable. Elle confie notamment qu'elle ne souhaitait pas raccourcir sa douloureuse marche pour arriver sur le trône de fer :

Ça a pris vingt minutes, et c'était juste la première prise. On m'a conseillé de couper la scène. J'ai dit qu'il en était hors de question. Cette marche c'est son histoire. Il souffre atrocement, mais il va vers un but. Il veut sauver le royaume. Si on coupe la scène pour la rendre plus courte on perd cette dimension là.

Lorsque Viserys (Paddy Considine) monte les marches pour accéder au trône, sa couronne tombe à terre. Son frère Daemon (Matt Smith) la ramasse et lui remet. Un geste qui n'était pas prévu dans le script, mais que la réalisatrice a choisi de garder :