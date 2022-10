House of the Dragon épisode 8 : un autre saut dans le temps annoncé (Viserys est au plus mal)

Découvrez les premières images de l'épisode 8 de "House of the Dragon" qui révèlent qu'un nouveau saut dans le temps de dix ans est attendu. Les versions adultes des enfants Targaryen et Velaryon se dévoilent, de même qu'un Viserys sur son lit de mort. La danse des dragons est proche !

House of the Dragon épisode 8 : les enfants ont grandi

Comme chaque semaine, après la diffusion de l'épisode de House of the Dragon, HBO nous offre un petit aperçu de ce qui nous attend dans le prochain. De quoi nous faire patienter avant de retrouver nos Targaryens préférés. Dans les premières images de l'épisode 8 (disponibles en tête d'article), on découvre qu'une nouvelle ellipse temporelle aura lieu. Ainsi, comme entre les épisodes 5 et 6, environ dix ans séparent le 7 et le 8.

Les Noirs réunis - House of the Dragon épisode 8 © HBO

Si les personnages principaux demeurent inchangés, ça n'est évidemment pas le cas pour les plus jeunes. Ainsi, les enfants des familles Targaryen et Velaryon seront joués par des acteurs plus âgés. On peut notamment apercevoir les versions adultes d'Aegon, Haelena et Aemond Targaryen. Ce dernier est facilement reconnaissable avec son oeil en moins, et sa cicatrice. Dans l'épisode précédent, Lucerys Velaryon, le fils de Rhaenyra, lui crevait l'oeil gauche.

Viserys au plus mal

Dans une image très furtive, on peut apercevoir le roi Viserys alité. Alors que sa santé décline rapidement, il devrait être au seuil de la mort dans cet épisode 8. On remarque qu'il porte un bandage, signe que sa mystérieuse maladie a commencé à lui ronger les chairs du visage.

Viserys (Paddy Considine) - House of the Dragon épisode 8 © HBO

Sa fille Rhaenyra est à son chevet. Héritière désignée, cette dernière devra faire face à une guerre civile lorsque son demi-frère Aegon clamera sa légitimité de roi. La fameuse "danse des dragons".

Il est fort probable que la mort de Viserys intervienne dans cet épisode, et que les deux suivants se concentrent sur le début de cet affrontement. La saison 2 pourrait alors être consacrée uniquement à cet événement crucial dans l'histoire de Westeros.