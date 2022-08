House of the Dragon : focus sur les deux jeunes actrices du préquel de "Game of Thrones"

"House of the Dragon", le premier préquel de "Game of Thrones", vient de débuter sur OCS. L'occasion de découvrir de nouveaux personnages, dont Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower, interprétée par les jeunes Milly Alcock et Emily Carey.

Au programme d'House of the Dragon

Alors que Game of Thrones a passionné les spectateurs pendant huit saisons (de 2011 à 2019), HBO vient de lancer sa première série dérivée : House of the Dragon. Un préquel qui se déroule près de deux siècles avant les événements du show principal. Cette fois, on suit la famille du roi Viserys Ier Targaryen. Sur le trône depuis neuf ans, ce dernier doit dans un premier temps régler une question importante, celle de sa succession.

D'un côté, il y a sa fille, Rhaenyra, qui pourrait être désignée héritière, mais une femme n'a jamais gouverné. D'un autre côté, il y a Daemon, son frère, qui porte également un intérêt pour le trône. Sans oublier que l'épouse du roi attend un second enfant, qui pourrait bien être un garçon...

House of the Dragon ©HBO

House of the Dragon se focalise donc sur une guerre de succession entre la famille royale, au fil des ans. La première saison parcourt en effet plusieurs décennies durant lesquelles les personnages vont grandir, souffrir et se trahir dans un spectacle de qualité, comme on vous l'expliquait dans notre critique.

Mais alors que la série parvient à convaincre autant par son écriture que son esthétique, les premiers épisodes permettent également à deux jeunes actrices de se révéler : Milly Alcock, qui interprète Rhaenyra, et Emily Carey, qui joue Alicent Hightower, la fille de la Main du roi.

Milly Alcock, Rhaenyra Targaryen

Milly Alcock est la première à marquer les esprits. On retrouve l'actrice dès l'épisode 1, pour incarner Rhaenyra adolescente - elle sera un peu plus âgée dans les épisodes suivants. La jeune comédienne est née à Sydney en 2001. Bien qu'on la découvre avec House of the Dragon, la série n'est pas sa première expérience devant la caméra.

L'actrice australienne tourne depuis déjà plusieurs années. En 2017, elle avait un rôle important dans la mini-série High Life (inédite en France). Elle compte déjà près d'une dizaine de séries, dont Upright (2019) avec Tim Minchin. Pour ce show, la comédienne avait décidé d'arrêter ses études, comme elle l'expliquait au Sydney Morning Herald.

L'école n'a jamais été pour moi. Et je n'ai jamais été quelqu'un d'épanoui dans le milieu scolaire. Il y a une stigmatisation des personnes qui abandonnent le lycée. Mais je ne pouvais pas refuser Upright pour un morceau de papier. Cela me semblait juste ridicule et exaspérant.

Un choix judicieux puisqu'elle est parvenue à obtenir ce rôle important de Rhaenyra dans House of the Dragon. Nul doute que son expérience sur Upright lui a été utilise, puisqu'elle expliquait avoir eu "une chance extraordinaire d'avoir eu très tôt l'opportunité de jouer un rôle aussi vaste et complexe".

Emily Carey, Alicent Hightower

Face à Milly Alcock, on retrouve Emily Carey, qui incarne Alicent Hightower, la fille d'Otto Hightower interprété par Rhys Ifans. Contrairement à Milly Alcock, Emily Carey a déjà été vue en France. Dès 2017, elle participait à la superproduction Wonder Woman, dans laquelle elle joue la Princesse Diana jeune. L'année suivante, c'est la version adolescente de Lara Croft qu'elle incarne dans Tomb Raider. Deux rôles secondaires donc, mais dans des grosses machines.

Née en 2003 à Londres, Emily Carey a également tourné dans des séries britanniques inédites en France, et elle a déjà prêté sa voix pour des films d'animation. En 2021, elle était la voix d'Anne Frank dans la version originale d'Où est Anne Frank, et était également au casting vocal de Monster Family 2.

House of the Dragon est disponible sur OCS.