House of the Dragon : George R.R. Martin dévoile le nombre de dragons présents

Excellente nouvelle pour les fans de "Game of Thrones" ! George R.R. Martin, l'auteur de la saga sur laquelle est basée la série HBO, a déclaré qu'il y aurait de très nombreux dragons dans le spin-off "House of the Dragon" consacré à la dynastie des Targaryen. On a hâte !

House of the Dragon : retour à Westeros

La série Game of Thrones a été un tel raz-de-marée pour HBO que le network américain a décidé de continuer l'aventure avec plusieurs spin-offs. Après que celui sur les Marcheurs Blancs a finalement été annulé, c'est vers les ancêtres de Daenerys Targaryen qu'ils ont misé avec House of the Dragon.

House of the Dragon © HBO

En effet, ce spin-off sera centré sur la dynastie des Targaryen, bien avant que Daenerys ne voit le jour. Toujours basée sur les écrits de George R.R. Martin, et plus particulièrement sur les deux tomes de "Feu et Sang", la série reviendra sur les moments forts de la maison Targaryen, et en particulier sur la guerre de succession de la dynastie, plus connue sous le nom de "La Danse des dragons".

Nous retrouverons plusieurs ancêtres de Daenerys Targaryen dans la série : la princesse Rhaenyra Targaryen (Emma d'Arcy), la reine Alicent Hightower (Olivia Cooke), Viserys Targaryen (Paddy Considine) ou encore Daemon Targaryen (Matt Smith).

Et qui dit Targaryen dit bien évidemment des dragons. Et il y en aura beaucoup dans la future série !

George R.R. Martin prend la parole et annonce beaucoup de dragons !

Tournage de House of the Dragon © HBO

Actuellement en tournage, House of the Dragon aura la lourde tâche de succéder à Game of Thrones. Et elle a de très solides arguments. Tout d'abord, c'est Miguel Sapochnik qui en est le showrunner, en plus de réaliser le pilote. Ce dernier avait mis en scène quelques épisodes phares de Game of Thrones. On pense notamment à La Bataille des bâtards, The Winds of Winter, The Long Night et The Bells.

Le deuxième argument (et pas des moindres) est la présence de nombreux dragons. En effet, à cette époque, les Targaryen en possédaient beaucoup. Daemon Targaryen chevauchait Caraxès, Rhaenyra chevauchait Syrax, et Viserys Targaryen chevauchait Balerion, le plus gros dragon des Targaryen. Et il y en aura bien d'autres !

Dans le podcast The Stuff Dreams Are Made Of, George R.R. Martin a déclaré qu'il y aurait 17 dragons dans cette nouvelle série ! De différentes tailles, et couleurs. De quoi rendre heureux de nombreux fans de Game of Thrones.