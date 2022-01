House of the Dragon : George R.R. Martin donne son avis sur le premier épisode

À trois mois de la diffusion de la série "House of the Dragon", George R.R. Martin a donné son avis après avoir visionné le premier épisode de ce préquel de Game of Thrones. On a hâte !

House of the Dragon : c'est quoi cette nouvelle série ?

Trois ans après la fin de Game of Thrones, nous retrouverons bientôt Westeros dans House of the Dragon. En effet, HBO a décidé d'offrir un préquel à la série culte adaptée de l'oeuvre de George R.R. Martin.

Attendu en avril 2022 sur HBO Max aux États-Unis, et sur OCS en France, ce préquel s'intéresse aux ancêtres de Daenerys Targaryen, 200 ans avant qu'elle enflamme Westeros. Ainsi, nous découvrirons, entres autres, la princesse Rhaenyra Targaryen (Emma d'Arcy), la reine Alicent Hightower (Olivia Cooke), Viserys Targaryen (Paddy Considine) ou encore Daemon Targaryen (Matt Smith).

Basée sur les deux tomes de "Feu et Sang" de George R.R. Martin, House of the Dragon reviendra sur les moments forts de la maison Targaryen, et en particulier sur la guerre de succession de la dynastie, qui a conduit à la fameuse "Danse des dragons".

Très attendue par les fans de Game of Thrones, cette nouvelle série a de quoi séduire. En effet, le showrunner n'est autre que Miguel Sapochnik, un des réalisateurs phares de la série originale, qui nous a offert des épisodes inoubliables comme La Bataille des Bâtards, ou encore The Long Night. Il s'est d'ailleurs chargé de mettre en scène le pilote de ce préquel.

Ramin Djawadi, le compositeur de Game of Thrones, est également de retour pour signer la musique.

George R.R. Martin a vu le premier épisode

Le créateur de la saga littéraire nous avait déjà mis l'eau à la bouche en dévoilant que 17 dragons étaient attendus dans House of the Dragon. Il dévoile aujourd'hui son ressenti après avoir visionné le premier épisode de la série.

House of the Dragon © HBO

Ne le répétez pas... j'ai vu un premier montage du premier épisode. Et j'ai adoré. C'est sombre, puissant, viscéral... exactement ce que j'aime dans l'épic fantasy. Ryan et Miguel ont fait un travail incroyable. Le casting, comme dans Game of Thrones, la plupart d'entre-vous ne connaîtrez pas les acteurs, mais vous allez vite tomber amoureux. (Tout ça pour qu'ils vous brisent le coeur après, mais chut). Les Targaryen sont entre de bonnes mains.

A écrit George R.R. Martin dans son blog personnel.

Qui a hâte de retrouver les Targaryen et les dragons ?