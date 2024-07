House of the Dragon : George R. R. Martin ravi de cette invention dans la série

George R. R. Martin s’est montré très flatteur envers les deux premiers épisodes de la saison 2 de "House of the Dragon". Il a notamment apprécié une idée particulière des scénaristes.

George R. R. Martin s’exprime sur House of the Dragon

Série spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon a été lancée en 2022. Comme sa grande sœur, elle est adaptée d’une œuvre écrite par George R.R. Martin. Elle s’intéresse à la puissante famille Targaryen. Alors que celle-ci règne sur le Royaume des Sept Couronnes depuis des siècles, les luttes de pouvoir en interne menacent de mettre un terme à cette domination.

House of the Dragon est adaptée du roman Feu et Sang. Toutefois, la série se permet de prendre quelques libertés créatives par rapport au livre écrit par George R. R. Martin. Et si l’auteur n’est en général pas du tout fan de ce procédé, il a récemment encensé un choix fait par des scénaristes du show.

L’auteur dithyrambique envers une invention des scénaristes

George R. R. Martin a pris l’habitude de partager ses pensées sur son blog. Dans un post datant du 5 juillet, l’auteur a révélé avoir vu les deux premiers épisodes de la saison 2 de la série spin-off. Et il a avoué avoir été conquis par le chien, qui n’apparaît pas dans Feu et Sang et qui a donc été rajouté par les scénaristes de la série.

House of the Dragon ©HBO

Je ne… ahem… suis pas généralement fan des scénaristes qui ajoutent des personnages par rapport à l’œuvre originale quand ils adaptent une histoire. Surtout quand cette œuvre originale est la mienne. Mais ce chien était super. J’étais préparé à haïr Cheese, mais je l’ai haï encore plus quand il a frappé ce chien. Et plus tard, quand le chien est à ses pieds, et qu’il regarde vers le haut… cela m’a presque brisé le cœur. Une si petite chose… un si petit chien… mais sa présence, les quelques courts moments où il était à l’écran, ont donné au chasseur de rats tellement d’humanité. Les êtres humains sont des créatures si complexes. La présence silencieuse de ce chien nous a rappelé que même les pires des hommes, les abominables et les vénaux, peuvent aimer et être aimés. J’aurais voulu penser à ce chien. Cela n’a pas été le cas, mais quelqu’un d’autre l’a fait. J’en suis content. »

Plus généralement, George R.R. Martin a encensé les deux premiers épisodes de la nouvelle saison de House of the Dragon. Il a mis en avant leurs réalisateurs, Alan Taylor puis Clare Kilner. Et il a salué les performances de nombreux acteurs comme Emma D’Arcy, Tom Glynn-Carney et Rhys Ifans.

L’un des meilleurs épisodes de l’univers de la série ?

L’auteur de Feu et Sang a aussi évoqué la réception par le public de Rhaenyra la Cruelle. Le deuxième épisode de la saison 2 de House of the Dragon a été couvert de louanges par les fans suite à sa diffusion, le 23 juin dernier. Selon George R.R. Martin, cette belle réception est largement méritée. L’écrivain estime même que cet épisode est tout simplement l’un des meilleurs de House of the Dragon, mais aussi de Game of Thrones.

À l’heure actuelle, les quatre premiers épisodes de la deuxième saison de la série sont sortis. Il en reste donc encore quatre à découvrir. Après cela, le show se poursuivra avec un troisième chapitre.