House of the Dragon : l'acteur Steve Toussaint répond aux attaques racistes

L'acteur Steve Toussaint, qui interprète Lord Corlys dans la série "House of the Dragon" a été victime d'attaques racistes. Il a tenu à répondre à ce déferlement de haine.

House of the Dragon : l'après Game of Thrones

Plus de trois ans après l'arrêt de Game of Thrones, HBO a enfin levé le voile sur son préquel très attendu baptisé House of the Dragon. Cette nouvelle série s'intéresse à la dynastie Targaryen, près de 200 ans avant que Daenerys vienne au monde.

Plus précisément, elle débute avec le roi Viserys I (Paddy Considine) chargé de désigner son héritier. Mais la lutte pour le trône de fer n'est jamais simple et une guerre de succession ne tarde pas à se dessiner. La première saison se déroulera sur près de trente ans, et conduira à ce que l'on appelle "La Danse des Dragons", qui a mené à la chute de la dynastie Targaryen.

Aux côtés de Paddy Considine, on retrouve au casting de jeunes acteurs peu connus du grand public, avec notamment Milly Alcock (Rhaenyra) et Fabien Frankel (Ser Criston Cole). D'autres comédiens plus chevronnés sont également présents à l'écran, comme Matt Smith (Daemon Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower) ou encore Steve Toussaint (Lord Corlys).

Steve Toussaint victime d'attaques racistes : il répond

Steve Toussaint (Lord Corlys) dans House of the Dragon © HBO

L'acteur Steve Toussaint a récemment été la cible d'attaques racistes sur les réseaux sociaux. Affecté par ces comportements haineux et inacceptables, il a tenu à réagir. Ainsi, il a confié dans une interview donnée au magazine Men's Health :

Ça semble très compliqué à digérer pour certaines personnes. Ils n'ont aucun problème à regarder un programme avec des dragons ou des gens aux yeux violets et aux cheveux blancs, par contre un noir riche ? C'est au-delà de leurs capacités.

Bien que sa description physique n'évoque jamais une peau blanche dans les romans de George R.R. Martin, de nombreux lecteurs imaginaient Lord Corlys comme tel, étant donné que ses descendants sont de Valyria et qu'il possède les cheveux blancs/blonds des Targaryen.

Malgré ces attaques, Steve Toussaint a également tenu à saluer les nombreux soutiens qu'il a reçus :

J'ai également reçu de fantastiques soutiens, de personnes qui avaient hâte de me voir dans la série. Et même dans l'équipe, quand on tournait certaines scènes, ils me faisaient savoir que c'était bien d'avoir cette représentation.

Le premier épisode de House of the Dragon diffusé le 22 septembre est devenu le pilote le plus visionné de l'histoire d'HBO. Les neuf prochains seront à retrouver tous les lundis sur OCS en France.