House of the Dragon : l'étonnante audition de Milly Alcock (Rhaenyra)

L'épisode 1 de la série "House of the Dragon", préquel de "Game of Thrones" est disponible sur HBO Max dans le monde (et OCS en France). On y découvre les ancêtres de Daenerys Targaryen se livrer à une guerre de succession. Parmi eux, la princesse Rhaenyra, interprétée par la révélation Milly Alcock, qui nous a raconté son étonnante audition.

House of the Dragon : retour à Westeros L'attente est enfin terminée ! Plus de deux ans après l'arrêt de Game of Thrones, les fans retrouvent avec plaisir les intrigues familiales passionnantes de George R.R. Martin avec House of the Dragon. Comme son nom l'indique, cette nouvelle série s'intéresse à la dynastie des Targaryen, 172 ans avant la naissance de Daenerys. Plus précisément, elle revient sur la guerre de succession à laquelle s'est livrée la famille et qui a conduit à la fameuse Danse des Dragons. Le premier épisode est déjà disponible en France sur OCS. À la tête de la série on retrouve, entre autres, Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen) et la jeune Milly Alcock dans le rôle de Rhaenyra Targaryen. Véritable révélation de la série, elle s'impose comme la digne successeur de Daenerys. Le show s'ouvre d'ailleurs sur Rhaenyra chevauchant son dragon Syrax au-dessus de King's Landing. Milly Alcock nous raconte son audition De passage à Paris pour présenter le premier épisode de House of the Dragon, Milly Alcock est revenue pour nous sur son casting qui lui a valu de décrocher le rôle de Rhaenyra Targaryen. House of the Dragon ©HBO Ainsi, HBO ne lui avait pas dit de quelle série il s'agissait et lui a demandé d'enregistrer une vidéo chez elle dans laquelle elle devait rejouer une scène de Game of Thrones. C'était pour un projet HBO secret. Mon personnage s'appelait "Wya". Et j'ai joué la scène dans laquelle Arya Stark reçoit son épée Aiguille. Je ne savais pas que c'était une scène de Game of Thrones car je n'avais pas vu la série, et puis mon ami qui enregistrait la scène avec moi m'a dit "c'est une scène de Game of Thrones !" a confié Milly Alcock à notre micro. Un choix étonnant de la part d'HBO étant donné que la jeune actrice devait interpréter une Targaryen et non une Stark. Peut-être une manière de brouiller les pistes...