House of the Dragon : Melisandre de retour ? L'actrice sème le doute

Et si Melisandre (Game of Thrones) faisait une apparition dans la série House of the Dragon ? L'actrice Carice Van Houten a posté un mystérieux message sur son compte Instagram. De quoi alimenter les rumeurs...

House of the Dragon : retour à Westeros

C'est LA série que les fans de Game of Thrones attendaient. Plus de trois ans après la fin des aventures de Jon Snow et Daenerys, la lutte pour le Trône de Fer est de retour sur les écrans dans House of the Dragon. Toujours basée sur les écrits de George R.R. Martin, cette nouvelle série s'intéresse aux ancêtres de Daenerys Targaryen, 172 ans avant sa venue au monde. Plus précisément, elle se déroule lors du règne de Viserys I. Alors que ce dernier doit désigner son héritier légitime, sa famille se déchire dans une guerre de succession qui causera sa perte.

House of the Dragon © HBO

Le premier épisode diffusé ce 22 août sur HBO aux États-Unis a été suivi par près de 10 millions de spectateurs américains. Il s'agit tout simplement du meilleur lancement de tous les temps pour la chaîne. Un record qui vient confirmer que l'intérêt pour Game of Thrones est toujours aussi présent.

Melisandre bientôt de retour ?

Étant donné que House of the Dragon se déroule presque deux siècles avant la naissance de Daenerys, aucun personnage de la série-mère n'est présent à l'écran. Les nouveaux protagonistes sont néanmoins fortement inspirés des personnages phares de Game of Thrones, à commencer par la jeune Rhaenyra (Milly Alcock), qui rappelle sa descendante Daenerys. Ou encore Sir Criston Cole (Fabien Frankel) , qui possède des similitudes avec Jon Snow. Mais une héroïne phare de la première série pourrait bien être de retour : Melisandre.

Carice Van Houten (Melisandre) dans Game of Thrones © HBO

Interprétée par Carice Van Houten dans Game of Thrones, elle apparaît pour la première fois dans la saison 2 du show. Personnage secondaire, Melisandre a néanmoins eu une grande importance dans la série puisqu'elle a notamment ressuscité Jon Snow en saison 6.

C'est également lors de cette saison que l'on a découvert son secret : elle était en réalité âgée de plus de 400 ans. Agissant dans l'ombre pour servir le Dieu de la lumière, elle disparaît en saison 8 après avoir allumé la tranchée de l'armée des hommes lors de la bataille de Winterfell.

Étant donné que Melisandre est née bien avant les événements de House of the Dragon, cela signifie qu'elle pourrait apparaître dans la série. Et les fans n'ont pas manqué de le signifier à Carice Van Houten, qui leur a répondu.

Un message d'espoir

C'est sur son compte Instagram que l'actrice a posté en story un message d'espoir concernant son possible retour dans l'univers de Game of Thrones avec un emoji "croisons les doigts". Elle reprenait une story d'un fan de la série, disant qu'il avait regardé House of the Dragon, et qu'il ne voyait pas d'inconvénient à l'idée que Melisandre, âgé de plusieurs siècles, y fasse une apparition.

Capture d'écran © Instagram Carice Van Houten

Si la jeunesse de Melisandre demeure mystérieuse, on sait néanmoins qu'elle était à l'origine une esclave de la ville d'Asshaï (située à l'extrême sud-est d'Essos). Sa dévotion envers le Dieu R'hllor l'a libérée et lui a offert une longévité hors du commun.

Étant donné que House of the Dragon devrait s'étendre sur plusieurs saisons, Melisandre pourrait faire une apparition dans l'une d'elles. On pourrait alors en apprendre plus sur son mystérieux passé.