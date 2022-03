House of the Dragon : on sait à quelle date sera diffusée la série spin-off de Game of Thrones

Trois ans après la fin de "Game of Thrones", HBO nous envoie de nouveau à Westeros avec la série "House of the Dragon", qui reviendra sur les guerres de succession de la famille Targaryen, 200 ans avant la naissance de Daenerys. Découvrez la date de diffusion de ce préquel très attendu !

House of the Dragon : les ancêtres de Daenerys débarquent

Après le succès pharaonique de Game of Thrones, HBO n'allait pas partir de Westeros aussi facilement. Ainsi, le network a annoncé rapidement vouloir exploiter encore un peu l'univers créé par George R.R. Martin avec plusieurs spin-offs. Le premier, sur les marcheurs blancs, a malheureusement été annulé. Mais celui sur les Targaryen baptisé House of the Dragon a été confirmé, et il arrive très bientôt !

Daemon Targaryen (Matt Smith) - House of the Dragon © HBO Max

Pour rappel, cette nouvelle série s'intéresse aux ancêtres de Daenerys Targaryen, 200 ans avant qu'elle n'enflamme Westeros. Nous découvrirons, entres autres, la princesse Rhaenyra Targaryen (Emma d'Arcy), la reine Alicent Hightower (Olivia Cooke), Viserys Targaryen (Paddy Considine) ou encore Daemon Targaryen (Matt Smith). Basée sur les deux tomes de "Feu et Sang" de George R.R. Martin, House of the Dragon reviendra sur les moments forts de la dynastie Targaryen, et plus particulièrement sur la guerre de succession de la famille, qui a conduit à la fameuse "Danse des dragons".

Attendue par les fans de Game of Thrones, HBO Max n'avait pas encore dévoilé la date de sortie. C'est désormais chose faite : elle sera diffusée dès le 21 août prochain. En France, comme pour la série-mère, c'est OCS qui la diffusera en simultané dès 3h du matin (pour les plus téméraires).

HBO vs Amazon

Mais la vraie guerre n'aura pas lieu qu'à Westeros. En choisissant de diffuser la série à la fin de l'été, HBO proposera House of the Dragon juste avant l'arrivée de l'autre-série événement très attendue : Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. En effet, cette dernière arrivera sur Amazon 10 jours après, le 1er septembre, également au rythme d'un épisode par semaine.