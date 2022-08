House of the Dragon : pourquoi l'épisode 1 n'a pas de générique ?

Les fans de "Game of Thrones" ont pu découvrir le premier épisode du préquel, "House of the Dragon". Mais à la surprise générale, cet épisode n'a pas de générique. On vous explique pourquoi.

L'histoire d'House of the Dragon

House of the Dragon, le préquel tant attendu de Game of Thrones, a enfin débuté sur HBO aux Etats-Unis, et OCS pour la diffusion française. Un premier épisode a été diffusé dans la nuit du dimanche 21 et du lundi 22 août.

Pour rappel, l'histoire se déroule deux siècles avant les événements de GOT. Alors qu'une paix relative règne à Westeros, une guerre de succession va se mettre en place au sein de la famille du roi Viserys Ier Targaryen. Durant des années, les ancêtres de Daenerys vont s'autodétruire à cause des envies des uns et des autres d'accéder au trône à la mort du roi. Ce dernier a désigné sa fille Rhaenyra comme héritière, mais étant une femme, sa place n'est pas assurée.

House of the Dragon ©HBO

Pour la promotion de la série, HBO nous avait donné accès aux premiers épisodes. C'est ainsi en nous basant sur six épisodes que nous nous sommes faits un avis. Mais contrairement à une plateforme comme Netflix, la chaîne américaine propose un épisode par semaine. En raison de ce format de diffusion, les épisodes mis à disposition de la presse ne sont, généralement, pas totalement terminés. Des effets spéciaux sont notamment encore à peaufiner, ou totalement absents.

De plus, il est habituel que le générique soit également encore en cours de création lorsque nous découvrons les épisodes. C'était le cas pour House of the Dragon. Cependant, à notre grande surprise, il n'y a toujours pas de générique d'introduction dans l'épisode 1, actuellement disponible sur OCS.

Où est le générique ?

Game of Thrones est pourtant totalement associée à son générique et à la musique qui l'accompagne. Il paraît donc impensable de ne pas en avoir pour House of the Dragon. Mais les créateurs du show ont fait ce choix pour le premier épisode, en se contentant de quelques secondes avec le logo de la série. Interrogés par ET Online, Ryan Condal et Miguel Sapochnik (qui réalise trois épisodes de la saison 1) ont affirmé qu'il s'agissait d'un "choix créatif". Ils précisent en expliquant leur volonté de se concentrer sur l'histoire :

Cela semblait important qu’une fois le rideau levé, avoir un générique serait une indulgence. Nous voulions aller de l’avant et raconter l’histoire.

House of the Dragon ©HBO

De plus, d'après Vulture, les showrunners souhaitaient offrir une ouverture à froid pour House of the Dragon, encore une fois pour rester concentré sur le récit sans s'éparpiller avec un générique de Ramin Djawadi (compositeur du générique de Game of Thrones et de Westworld).

D'après le média américain, on devrait donc avoir un générique au prochain épisode. Rendez-vous lundi 29 août sur OCS pour le découvrir. En attendant, on vous met ci-dessous le fameux générique de Game of Thrones.