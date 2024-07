House of the Dragon S2: l’épisode final a fuité !

Le dernier épisode de la deuxième saison de "House of the Dragon" sera mis en ligne sur Max dans quelques jours. Malheureusement, bon nombre de ses scènes ont fuité sur internet.

House of the Dragon victime de son succès

Dans l’univers créé par George R.R. Martin, l’intrigue des livres sur lesquelles est basée la série Game of Thrones est précédée des événements racontés dans le livre Feu et Sang. HBO a décidé d’adapter ce roman avec House of the Dragon. Située plus de 170 ans avant la naissance de Daenerys, la série s’intéresse aux événements ayant fracturé la famille Targaryen et précipité le début de la guerre de succession et de la guerre civile.

Comme sa grande sœur avant elle, House of the Dragon s’est imposée comme l’une des séries les plus populaires du moment depuis le début de sa diffusion. Le show est même victime de son succès. Car certains internautes cherchent à pirater des épisodes avant de les partager en ligne en exclusivité. Et parfois, ils y arrivent.

Après le final de la saison 1, celui de la deuxième fuite également

House of the Dragon s’apprête à dévoiler le final de sa deuxième saison. Malheureusement, Variety rapporte que plusieurs des scènes de cet épisode ont fuité sur les réseaux sociaux. Un compte TikTok a posté pas moins de quatorze vidéos, comptant environ pour trente minutes de l’épisode. Approximativement trois heures après la publication des vidéos, le compte en question a été banni. Mais les vidéos avaient déjà été partagées sur X et Reddit.

Cette situation n’est pas sans rappeler celle de 2022. Car à l’époque, le dernier épisode du premier chapitre de House of the Dragon avait déjà fuité. HBO avait alors expliqué que la fuite venait d’un partenaire chargé de la distribution du show, soit en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique.

Des fuites difficiles à empêcher

Game of Thrones avait aussi subi de nombreuses fuites lors de sa diffusion. Surtout la huitième saison de la série. Plusieurs épisodes étaient apparus sur des sites illégaux, et même sur certaines plateformes légales ! Cette situation prouve qu’avec le nombre de diffuseurs internationaux partenaires de HBO, il est difficile pour la chaîne américaine de garder secret chaque épisode des séries basées sur l’univers de George R.R. Martin.

HBO avait pourtant tenté d’empêcher les fuites du final de la saison 2 de House of the Dragon en ne l’envoyant pas à des journalistes qui ont normalement accès aux épisodes en avance. Mais cela n’aura donc pas suffi.

Attention donc aux spoilers sur les réseaux sociaux d’ici la diffusion du final de la saison 8 de la série. Celui-ci sera disponible légalement dans quelques jours. Il sera mis en ligne sur Max dans la nuit du 4 au 5 août, à 3h du matin.