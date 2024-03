House of the Dragon saison 2 : HBO dévoile la date de diffusion, ça approche

La saison 2 de la série "House of the Dragon" arrive très bientôt sur nos écrans ! Découvrez la date de diffusion de ces épisodes très attendus qui relateront la fameuse "Danse des dragons", la guerre de succession entre les deux clans de la famille Targaryen.

House of the Dragon : l'avant Daenerys Targaryen

Premier spin-off de Game of Thrones à avoir été diffusé, la série House of the Dragon nous renvoie environ deux siècles avant les événements de la série originale, au cœur de l'histoire tumultueuse de la dynastie Targaryen, les ancêtres de Daenerys.

Basée sur le deuxième tome du roman Feu & Sang de George R. R. Martin, la série explore la genèse et le déclin de cette puissante famille, en se concentrant spécifiquement sur la guerre civile sanguinaire plus connue sous le nom de la Danse des Dragons, qui a jeté les bases du déclin de la dynastie Targaryen.

La saison 1 de House of the Dragon s'attachait à relater les prémices de la Danse des Dragons, avec le déclin et la mort du Roi Viserys (Paddy Considine), qui a été l'élément déclencheur de la guerre entre le clan des verts, mené par Alicent Hightower (Olivia Cooke), et le clan des noirs, mené par Rhaenyra (Emma D'Arcy) et Daemon Targaryen (Matt Smith).

Le très beau succès de la série a rapidement conduit HBO à officialiser une deuxième saison, qui devrait entrer dans le vif du sujet, avec les premiers affrontements sanglants entre les deux armées.

Rendez-vous en juin !

Nous apprenons via un article de Variety que la saison 2 de House of the Dragon arrivera au mois de juin prochain sur HBO. En France, la première saison avait été diffusée sur OCS, mais le lancement de la deuxième pourrait coïncider avec l'arrivée de HBO Max dans notre pays. Il y a donc une possibilité que ces nouveaux épisodes soient disponibles sur la plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery.

Pour rappel, le dernier épisode de la saison 1 se terminait sur une note dramatique : Rhaenyra découvrait que son demi-frère Aegon II Targaryen avait hérité du trône de fer à sa place (grâce à l'aide de sa mère, Alicent Hightower), et que son fils aîné avait été tué par Aemond Targaryen, son autre demi-frère, et allié d'Alicent. Le regard empli de rage, Rhaenyra était prête à se venger et à reprendre le trône de fer qui lui était destiné.

Dans les premières images de la saison 2 de House of the Dragon, les premiers affrontements entre les deux armées se mettaient en place, laissant imaginer une deuxième saison haletante et épique. La danse des dragons n'est plus très loin :