House of the Dragon saison 2 : ce détail de l'épisode 3 qui n'a pas échappé aux fans de Game of Thrones

Dans l'épisode 3 de la saison 2 de "House of the Dragon", un détail a captivé l'attention des fans de "Game of Thrones" puisqu'il concerne directement un des personnages phares de la série culte : Daenerys Targaryen. Découvrez tous les détails ci-dessous.

House of the Dragon saison 2 épisode 3 : Rhaenyra essaie de sauver la paix

La Danse des Dragons se met en place dans la saison 2 de la série House of the Dragon, actuellement en cours de diffusion sur la plateforme Max. Dans l'épisode 3, diffusé ce lundi, Rhaenyra tente le tout pour le tout afin de sauver sa famille d'une guerre dont ils ne se relèveront pas.

L'épisode débute avec un conflit territorial entre les Brackens et les Blackwoods, deux familles de la région du Conflans. Chaque maison a choisi de soutenir un prétendant différent au trône, Rhaenyra ou Aegon, principalement par esprit de vengeance plutôt que par conviction politique. Ce qui commence comme une simple dispute verbale dégénère rapidement en violence. La scène suivante montre le champ de bataille jonché des cadavres des deux maisons, signifiant le début sanglant de la guerre, même si cette bataille se déroule hors écran.

Rhaenyra, consciente de l'imminence du conflit, cherche à éviter une guerre totale. Elle se déguise en nonne pour rencontrer Allicent au Grand Septuaire de Baelor, un lieu où la reine se rend pour prier. Rhaenyra tente de persuader Allicent de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la guerre. La discussion révèle une information cruciale : les derniers mots du roi Viserys parlaient de la prophétie du "prince qui fut promis" et de la "Chanson de glace et de feu", et non de son fils Aegon. Cependant, malgré cette révélation, Allicent reste ferme : la guerre est inévitable.

En parallèle, Rhaenyra prend des mesures pour protéger sa famille. Elle envoie ses jeunes fils, accompagnés de sa nièce Rhaena, au Val, en leur confiant quatre œufs de dragon (vraisemblablement les œufs de sa dragonne Syrax).

Les œufs de Daenerys

Ces fameux œufs de dragon confiés à Rhaena ont attiré l'attention des fans de Game of Thrones. Et pour une bonne raison. Comme la réalisatrice de l'épisode a confirmé à Mashable, ces œufs sont bel et bien les œufs de dragon que Daenerys obtient dans la première saison de Game of Thrones, et qui deviendront plus tard ses trois dragons chéris : Drogon, Rhaegal et Viserion.

La présence de ces œufs dans House of the Dragon contredit les écrits de George R.R. Martin, qui stipulaient qu'ils existaient bien avant la Danse des Dragons.

Dans Feu & Sang, Martin suggère fortement que les œufs de Daenerys ont quitté Westeros bien avant la Danse des Dragons, durant le règne de Jaehaerys I. Selon le livre, Elissa Farman, une navigatrice noble, vole trois œufs de dragon de Peyredragon. Elle vend ces œufs au Seigneur de Braavos et utilise l'or pour financer ses aventures maritimes.

Les œufs disparaissent de la narration après leur vente à Braavos, mais il est plausible qu'ils aient été échangés et transmis à travers les générations jusqu'à atteindre Daenerys à Essos. Cette incertitude historique dans le livre permet à la série House of the Dragon de réinterpréter cette partie de l'histoire.

Dans le livre, Rhaena emmène trois œufs au Val, dont un éclos pour devenir son dragon, Point du Jour. La série ajoute l'idée d'un quatrième œuf, ce qui n'est pas une modification majeure, mais introduit de nouvelles questions.

La principale question est de savoir comment ces œufs voyageront du Val jusqu'à Essos...