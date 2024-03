House of the Dragon : le coup de promo génial pour la saison 2

Pour promouvoir la saison 2 de "House of the Dragon", Max, la plateforme de streaming de Warner, vient de dévoiler non pas une, mais deux bandes-annonces des nouveaux épisodes. Une qui représente le point de vue du clan des Noirs, et l'autre représentant le point de vue des Verts. La Danse des Dragons a bel et bien commencé. Le premier épisode est attendu le 16 juin.

House of the Dragon : la saison 2 approche La série House of the Dragon est le premier spin-off de Game of Thrones à être sorti sur nos écrans. Toujours basée sur l'œuvre de George R.R. Martin, elle s'intéresse à la guerre de succession ayant décimé la dynastie Targaryen environ deux siècles avant la naissance de Daenerys. Dans les romans, elle est connue sous le nom de "la danse des dragons". La saison 1 diffusée à l'été 2022 plantait le décor et nous entraînait dans les dernières années de règne du roi Viserys Ier, alors qu'il décidait de nommer sa fille Rhaenyra comme héritière légitime. Mais après s'être remarié avec Alicent Hightower, sa succession était disputée entre sa fille issue de son premier mariage, et le fils qu'il avait eu avec Alicent, Aegon Targaryen. Grâce à une manipulation de cette dernière, Aegon finissait par s'asseoir sur le trône de fer à la mort de Viserys, ce qui déclenchait la colère de Rhaenyra, épaulée par son époux Daemon Targaryen. La saison 1 se terminait sur le regard rempli de haine de Rhaenyra, qui annonçait ainsi le début de la guerre qui opposera le clan des noirs mené par cette dernière, et celui des verts, entraîné par Alicent. Une saison 2 qui s'annonce épique Max a dévoilé ce jeudi 21 mars des nouvelles images de la saison 2 de House of the Dragon dans lesquelles on découvre les premiers affrontements entre les deux clans qui s'annoncent particulièrement violents. Les deux côtés possédant des dragons vont ainsi se livrer à un duel sans merci pour le trône de fer. Pour mieux illustrer cette guerre entre les deux clans, Max a choisi de mettre en ligne deux trailers, qui épousent les points de vue des deux partis. Une idée brillante. La saison 2 de House of the Dragon est attendue le 16 juin prochain sur Max, la plateforme de streaming de Warner. Elle sera lancée en France entre le 21 mai et le 26 juillet, il y a donc de fortes chances que nous puissions découvrir la série dessus.