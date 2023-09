House of the Dragon saison 2 : un massacre dès le premier épisode ?

Le titre de l'épisode 1 de la saison 2 de "House of the Dragon" aurait fuité et il annonce un futur massacre qui ne surprendra pas les lecteurs de l'œuvre de George R.R. Martin sur laquelle se base la série préquelle de "Game of Thrones". Attention ! Cet article contient des possibles SPOILERS sur la saison 2.

House of the Dragon : une saison 2 très attendue

Passer après le succès phénoménal de Game of Thrones n'était pas aisé, mais force est de constater que House of the Dragon a relevé le défi haut la main. En effet, la saison 1 de cette série qui se déroule avant la série originale, et se concentre sur la guerre de succession qui a déchiré la dynastie des Targaryen, a été un véritable carton d'audience à travers le monde. Les intrigues diaboliques ont tenu en haleine les spectateurs durant 10 épisodes, et la saison 2 promet d'être très suivie. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne sera pas impactée par la grève des scénaristes qui paralyse actuellement Hollywood. Le tournage s'est en effet déroulé sans encombres depuis le mois d'avril et devrait s'achever à la fin du mois de septembre.

Pour rappel, la saison 1 de House of the Dragon se terminait sur une séquence choc, dans laquelle Lucerys Velaryon, fils de Rhaenyra, mourrait dans des circonstances particulièrement horribles, dévoré par le dragon Vhagar, chevauché par Aemond Targaryen. Cette disparition tragique n'a fait que renforcer la haine de Rhaenyra à l'égard des Verts, menés par Alicent. C'est cet événement qui va précipiter la fameuse Danse des dragons, à laquelle nous assisterons dans la saison 2.

Rhaenyra Targaryen (Emma d'Arcy) - House of the Dragon épisode 10 © HBO

Un massacre dès l'épisode 1 ?

D'après les premières informations diffusées en ligne, le titre de l'épisode 1 de House of the Dragon saison 2 s'intitulerait A Son For A Son (que l'on pourrait traduire par Un fils pour un fils). Pour les lecteurs du roman Feu et Sang de George R.R. Martin, ça n'est pas une surprise, car ces mots proviennent d'une lettre de Daemon Targaryen, adressée à son épouse Rhaenyra, dans laquelle il lui promet de venger la mort de Lucerys, en tuant l'un des fils d'Alicent. Pour effectuer cette besogne, il s'alloue les services de Sang et Fromage, un ancien sergent des manteaux d'or, et un chasseur de rats. Si cette séquence arrive dans le premier épisode de la saison 2, elle donnera le ton pour les futurs événements sanglants à venir.

La saison 2 de la série devrait être diffusée au printemps 2024.