House of the Dragon : un premier Targaryen confirmé au casting du préquel de Game of Thrones

"House of the Dragon", le préquel de "Game of Thrones" consacré à la famille Targaryen avance puisqu'un premier acteur vient de rejoindre officiellement le casting. Il interprétera un ancêtre bien connu de Daenerys. Découvrez les premières infos ci-dessous.

House of the Dragon : l'histoire des Targaryen

Après l'immense succès qu'a connu la série Game of Thrones sur HBO, le network américain a décidé de continuer d'exploiter l'oeuvre de George R.R. Martin sur petit écran. Ainsi, après huit saisons passées à s'intéresser à la lutte pour le trône de fer, c'est vers le passé de Westeros que se situe le futur d'HBO, avec le préquel House of the Dragon.

Comme vous l'aurez certainement deviné, cette nouvelle série sera consacrée à la dynastie Targaryen, bien avant que Daenerys ne vienne au monde et ne le mette sens dessus-dessous. Toujours basée sur les écrits de Martin, et plus particulièrement sur les deux tomes de "Feu et Sang", House of the Dragon reviendra sur les moments forts de la maison Targaryen, et en particulier sur la guerre de succession de la dynastie, plus connue sous le nom de "La Danse des dragons". Un premier acteur a officiellement rejoint le projet, et son personnage nous éclaire un peu plus sur ce qui nous attend.

La Danse des dragons à l'honneur

Alors que l'on pensait que la première saison de House of the Dragon allait se concentrer sur la conquête d'Aegon et de ses soeurs (qui a conduit à la construction du Trône de Fer ndlr), il semblerait qu'HBO souhaite s'orienter davantage vers un autre événement marquant de la famille Targaryen : la Danse des Dragons.

En effet, EW a annoncé que le premier acteur à rejoindre la série est Paddy Considine (notamment vu dans Peaky Blinders et The Outsider) et qu'il prêtera ses trains au Roi Viserys 1er, né en 77 (après la Conquête d'Aegon) et cinquième roi de la dynastie Targaryen. La description du personnage donne des premiers éléments de l'intrigue :

Le Roi Viserys Targaryen est choisi par les seigneurs de Westeros pour succéder au Vieux Roi, Jaehaerys Targaryen, au Grand Conseil d'Harrenhal. Chaleureux, gentil et honnête, Viserys souhaite avant tout faire honneur à l'héritage de son grand père. Mais les hommes bons font rarement de bons rois.

Viserys est en effet connu pour être arrivé au pouvoir dans une période relativement calme à Westeros. Mais son règne a été marqué par les premières tensions au sein de sa famille, qui ont débouché sur la fameuse Danse des dragons à sa mort. Compte tenu de l'âge de Paddy Considine (47 ans), la série devrait s'intéresser au moment où les tensions éclatent entre les différents clans Targaryen. Il est possible qu'il ne soit présent que dans la première saison, comme Ned Stark dans Game of Thrones.

D'autres personnages annoncés

En plus de Viserys, d'autres figures célèbres des Targaryen, toutes impliquées dans la Danse des Dragons, sont annoncées au casting :

La Princesse Rhaenyra Targaryen, la fille aînée du Roi Viserys, que ce dernier voudrait mettre sur le trône.

La Reine Alicent Hightower, la deuxième épouse du Roi Viserys et belle-mère de Rhaenyra, qui a donné trois autres enfants au Roi.

Aegon II Targaryen, le plus jeune demi-frère de la Princesse Rhaenyra, qui lui dispute le trône, et qui déclenche la guerre civile.

Le Prince Daemon Targaryen, l'oncle et époux de Rhaenyra.

À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore les interprètes de ces personnages.

House of the Dragon devrait arriver en 2022 sur HBO. On a déjà hâte !