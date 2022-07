House of the Dragon : une nouvelle bande-annonce impressionnante

"House of the Dragon", le spin-off de "Game of Thrones", se dévoile davantage avec une nouvelle bande-annonce. La série centrée sur la Maison Targaryen promet d'être passionnante.

Un nouveau trailer pour le spin-off de Game of Thrones

Vous trouviez que Game of Thrones était une série impressionnante ? Attendez de voir House of the Dragon. C'est globalement l'idée de la nouvelle bande-annonce (en une d'article) dévoilée par HBO Max. Le spin-off centré sur la maison Targaryen promet d'envoyer du lourd avec des dragons, oui, mais pas seulement. Clairement, les moyens ont été mis encore une fois par la chaîne américaine pour offrir un vrai spectacle visuel. Des combats violents, des décors sublimes et une quantité de figurants. On est évidemment plus proche de la dernière saison de GOT que de la première. Avec cela, et le récit qui s'annonce passionnant, la série a tout pour égaler sa grande sœur. Voire la surpasser ?

House of the Dragon ©HBO Max

L'histoire d'House of the Dragon

Située 170 ans avant Game of Thrones, la série verra le roi Viserys Targaryen (Paddy Considine) face à un dilemme. Il lui faut nommer un héritier pour le trône, mais il refuse de choisir entre son frère et sa fille. De quoi créer un peu de tension dans la famille.

On découvre sur ces images le violent et déterminé Daemon Targaryen (Matt Smith), qui s'estime le plus légitime pour reprendre la couronne de son frère. Face à lui, la princesse Rhaenyra Targaryen (Emma d'Arcy) a l'intention de changer les règles une fois arrivée au pouvoir (jamais une femme n'a été sur le Trône de Fer). En plus de ce duel de famille, d'autres vont convoiter la couronne ; Otto Hightower (Rhys Ifans), la Main du Roi, et sa fille la reine Alicent Hightower (Olivia Cooke), mais également Lors Corlys (Steve Toussaint) de la Maison Velaryon. Tout ce beau monde fera son possible (a priori quelques trahisons et mauvais coups) pour atteindre le Trône de Fer.

House of the Dragon sera diffusée en France sur OCS en simultané avec les Etats-Unis. Les abonnés pourront donc découvrir le premier épisode dès le 22 août à trois heures du matin.