How I Met Your Father : Hilary Duff galère en amour dans le trailer du spin-off d'How I Met Your Mother

"How I Met Your Father", le spin-off de "How I Met Your Mother", se dévoile avec une première bande-annonce. Même concept, mais avec cette fois Hilary Duff pour porter le show et raconter sa vie de jeune adulte.

Place à How I Met Your Father

Plus de quinze ans après le lancement d'How I Met Your Mother, et huit ans après son épisode final, le spin-off How I Met Your Father va enfin voir le jour. Le concept est le même. Sauf que cette fois, ce n'est pas Ted Mosby qui raconte à ses enfants ses aventures de trentenaires new-yorkais et toutes ses relations qui l'ont construit. Mais Sophie, incarnée pour l'occasion par Hilary Duff. Comme son prédécesseur, elle va raconter à son fils sa vie avec son groupe d'amis, ses difficultés à trouver l'amour et toutes les craintes qu'on peut avoir à son âge en 2021.

Sophie (Hilary Duff) - How I Met Your Mother ©Hulu

Changement d'époque, mais pas de ton, comme on peut le voir avec le premier trailer (en une d'article) dévoilé par Hulu. La plateforme qui appartient à Disney a en effet pris la relève puisque la série originale était diffusée par CBS aux Etats-Unis. Néanmoins, le style n'a pas changé.

Beaucoup d'amour pour Hilary Duff

Pas vraiment de nouveauté dans l'approche avec un groupe d'amis où tous sont clairement caractérisés. Des personnages qui devraient être drôles et attachants. Mais au final c'est surtout la pétillante Hilary Duff qui donne envie de s'intéresser à cette relecture d'How I Met Your Mother. La comédienne qu'on avait découverte dans Lizzie McGuire au début des années 2000 dégage une sympathie naturelle. La voir galérer en amour est amusant même si on a l'intuition que son ami Jesse pourrait devenir plus qu'un ami. Ce dernier est interprété par Chris Lowell. Le reste du casting d'How I Met Your Father se compose notamment de Francia Raisa, Tien Tran, Suraj Sharma et Tom Ainsley.

La série débutera sur Hulu le 18 janvier. En France, rien n'a été annoncé mais on peut espérer voir le show sur Disney+. Une confirmation ne devrait pas tarder. D'ici là, How I Met Your Mother est elle bien présente sur la plateforme de Disney.