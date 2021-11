How I Met Your Father : une première image pour le spin-off d'How I Met Your Mother

La célèbre sitcom « How I Met Your Mother » va avoir le droit à une série spin-off intitulée « How I Met Your Father ». Le casting complet du show s'est récemment dévoilé à travers une toute première image.

How I Met Your Mother : une série culte

En 2005, Craig Thomas et Carter Bays signent How I Met Your Mother. Cette sitcom, digne héritière de Friends, est rapidement devenue une référence du genre. How I Met Your Mother se concentre sur les pérégrinations d'un groupe de jeunes adultes, à travers leurs relations amicales et amoureuses. Terminée en 2014, la sitcom est composée de 9 saisons, et réunissait un casting emmené par Josh Radnor, Jason Segel, Alyson Hannigan, Cobie Smulders ou encore Neil Patrick Harris.

How I Met Your Mother ©20th Century Fox

Première image de la série spin-off

Presque dix ans après la conclusion de la série, les showrunners Isaac Aptaker et Elizabeth Berger ont eu l'idée de la dériver à travers une série spin-off intitulée How I Met Your Father. Le show sera donc raconté d'un point de vue féminin et évoquera la manière dont Sophie, incarnée par Hilary Duff, a rencontré son époux.

Variety vient de publier une première photographie du casting de cette série spin-off au grand complet. Le tournage a déjà débuté et le cliché met en scène Hilary Duff, Chris Lowell, Tom Ainsley, Tien Tran, Francia Raisa et Suraj Sharma. Cette photographie est un premier aperçu des coulisses de la série, produite par Hulu. Cette séquence n'a malheureusement pas été tournée sur le véritable pont de Brooklyn, mais dans les studios de Disney. Plus particulièrement sur le plateau virtuel The Infinity de la société Industrial Light and Magic de George Lucas qui a notamment été utilisé pour le tournage de The Mandalorian.

Isaac Aptaker et Elizabeth Berger ont expliqué que c'était beaucoup plus simple pour eux de tourner cette scène en studio. Et ce, afin d'éviter des coûts de production supplémentaires, des demandes d'autorisation compliquées à obtenir, et du travail en post-production en plus :

On a pu passer la journée à Burbank pour tourner une scène sur le pont de Brooklyn. La logistique et le prix du tournage en extérieur (même en l'absence de pandémie) auraient rendu cette scène impossible, mais grâce à cette nouvelle technologie, elle est dans la boîte.

How I Met Your Father sortira donc courant 2022 sur la plateforme Hulu. La série fera donc suite à la sitcom emblématique du milieu des années 2000.