How I Met Your Mother : un spin-off enfin commandé

« How I Met Your Mother » va faire son grand retour… par la case spin-off. En effet, la plateforme de streaming Hulu a officiellement commandé une série intitulée « How I Met Your Father ». Il était temps, diront certains.

L’héritier de Friends ?

Un an après la fin de Friends, une autre sitcom a vu le jour en 2005 : How I Met Your Mother. Doté d’un concept semblable à la série culte créée par Martha Kauffman et David Crane, à savoir, les péripéties sentimentales et amoureuses d’un groupe d’amis, (qui fréquentait également un bar) le show a très vite été considéré comme son héritier direct. Toutefois, elle a très vite su s'en démarquer en multipliant les mystères, les clins d'œils et les narrations non-linéaires pour répondre à cette question récurrente : qui est la mère des enfants de Ted ?

How I Met Your Mother ©CBS

Bien que la série ait été contaminée par le syndrome de la saison de trop, How I Met Your Mother reste une série télévisée culte. En effet, elle arrive dans une année charnière pour la télévision américaine. Celle durant laquelle de nouveaux shows développent davantage l'intérêt accordé à la création télévisuelle, par leurs nouvelles manières de raconter et mettre en scène une histoire. Cela va notamment donner des séries telles que Lost, Grey's Anatomy ou bien encore Desperate Housewives.

Dans cette période actuelle où les remakes, reboots et autres spin-offs ont le vent en poupe, une suite des aventures de Ted et de ses amis n’est donc pas surprenante. Il faut rappeler que cela fait plusieurs années que les rumeurs de spin-off autour de cette série courent.

Une actrice récurrente de la télévision en tête d’affiche du spin-off

C’est donc Hulu qui se chargera de la diffusion de cette série dérivée How I Met Your Mother. Un joli coup de pub pour cette plateforme de streaming qui, au fil des années s’est laissé distancer par d'autres services tels que Netflix, Amazon Prime ou bien encore Disney+.

En ce qui concerne le pitch de ce spin-off intitulé How I Met Your Father, il est totalement similaire à celui de sa série-mère. Ainsi, dans un avenir proche, Sophie raconte à son fils comment elle a rencontré leur père. L’histoire nous catapulte donc en 2021, avec Sophie et son groupe d'amis très soudés qui tentent de trouver l’amour à l'ère des applications de rencontres. Cette série dérivée sera donc très différente de celle qui était en préparation en 2017, puisque l’héroïne n’était autre que Tracy, la future « Mother » de Ted.

Pour incarner Sophie, c’est Hilary Duff qui a été choisie. L’actrice est un visage bien connu de la télévision, malgré ses 33 ans. En effet, elle fut l’idole des jeunes des années 2000, en jouant durant 3 saisons dans la série Lizzie McGuire, diffusée sur Disney Channel. (et que les anciens fans de KD2A connaissent également) Après plusieurs apparitions en tant que guest dans des séries télévisées, elle fait actuellement partie du casting principal de Younger, série créée par Darren Star (Sex and The City ) depuis 2015. L’actrice est d’ailleurs très enthousiaste d’entamer cette nouvelle aventure, comme elle l’a déclaré dans un communiqué :

J'ai été incroyablement chanceuse dans ma carrière de jouer des personnages merveilleux. J'ai donc hâte de jouer le rôle de Sophie.

Les producteurs de This is Us à la barre

Si Carter Bays et Craig Thomas, les créateurs originaux d’How I Met Your Mother officieront comme producteurs exécutifs de ce spin-off, ce dernier sera développé par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger. Le duo est bien connu pour leurs travaux sur This is Us et Love, Simon. Par ailleurs, il faut se souvenir qu’Aptaker et Berger avaient failli mettre en chantier un spin-off intitulé How I Met Your Dad en 2016.

Pour le moment, Hulu a d’ores et déjà commandé 10 épisodes de cette série dérivée. Aucune date de diffusion n’a été communiquée, en revanche.