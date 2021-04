HPI : carton plein pour la série TF1 portée par Audrey Fleurot

Record d'audience pour la nouvelle série policière "HPI" diffusée sur TF1 hier soir. Le public a très largement répondu présent ! La consultante surdouée campée par la talentueuse Audrey Fleurot a su séduire les téléspectateurs avec son énergie et son franc-parler !

HPI : un score phénoménal pour le lancement de la série

La tornade Audrey Fleurot a conquis le cœur des français hier soir sur TF1 avec la nouvelle série policière HPI. Les téléspectateurs ont répondu présents devant cette nouvelle fiction policière pas vraiment comme les autres. L'actrice incarne Morgane Alvaro, un personnage solaire et dynamique qui apporte beaucoup d'humour et de légèreté au programme, ce qui a immédiatement séduit les téléspectateurs français.

HPI rafle la mise avec ce coup d'envoi magistral ! C'est un record d'audience en prime time pour le lancement d'une série française pour la chaîne depuis 2010 et le lancement de Clem. Les deux premiers épisodes de la série HPI, diffusés hier soir, ont ainsi capté une moyenne de 9,34 millions de curieux selon Médiamétrie. Pour ce qui est de la part du marché sur l'ensemble du public, cela s'est élevé à 40,1 %. À noter que le premier épisode a rassemblé presque 10 millions de téléspectateurs. En seconde place, on retrouve M6 qui est tout même loin derrière avec le film d'animation Ratatouille, qui a rassemblé lui 2,18 millions de téléspectateurs. Sur France 2, un nouveau numéro de Envoyé Spécial présenté par Elise Lucet a intéressé 2,17 millions de passionnés d'actu pour compléter le podium de la soirée.

HPI : une série qui fait du bien !

En effet, un brin de folie et un vent d'air frais sont venus apporter un peu de légèreté dans cette période morose. Audrey Fleurot incarne Morgane, une femme de ménage qui s'occupe de l'entretien d'un commissariat et qui se voit propulsée au poste de consultante pour des enquêtes criminelles. La raison de ce changement radical ? La brigade de police s'est aperçue que la jeune femme pouvait leur être d'une grande aide pour élucider certains crimes. Effectivement, Morgane est dotée de 160 de QI, ce qui fait d'elle une personne à haut potentiel intellectuel !

Elle forme un duo de flic improbable avec le commandant Caradec incarné par Mehdi Nebbou. Cette femme aux côtés enfantins et un peu déjanté ne va pas pouvoir s'empêcher de mettre son grain de sel partout, quitte à ignorer toutes les procédures requises. Les enquêtes sont bien ficelées et rien n'échappe à l'œil de lynx de Morgane qui ne cesse de surprendre son équipe. À ses côtés, on retrouve Bruno Sanchez, Marie Denarnaud, Rufus ou encore Bérengère McNesse. Il faudra être patient et attendre la semaine prochaine pour retrouver Morgane Alvaro dans HPI sur TF1 !