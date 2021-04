HPI : découvrez en avant-première sur Salto la nouvelle série policière avec Audrey Fleurot

Audrey Fleurot arrive dans une nouvelle série policière sur TF1 intitulée "HPI", disponible en avant-première sur la plateforme Salto à partir du 16 avril. Dans cette fiction, diffusée le 29 avril à la télévision, la comédienne incarne une femme de ménage au Q.I très élevé qui va devoir apporter son aide à une brigade de police.

HPI : Une femme de ménage vraiment pas comme les autres !

Après Engrenages ou Le bazar de la charité, Audrey Fleurot vient se glisser dans un rôle bien moi austère. En effet, elle incarne Morgane, une femme de ménage surprenante, dans la nouvelle série TF1 intitulée HPI, disponible en avant-première sur Salto. Cette fiction policière retrace l'histoire d'une femme de ménage, mère célibataire qui s'occupe de l'entretien d'un commissariat. Sa vie va prendre un drôle de tournant lorsqu'elle va tomber sur le dossier d'une affaire judiciaire en cours.

C'est plus fort qu'elle, lorsqu'elle se trouve devant le tableau de l'équipe, elle se sent obligée d'y rajouter des annotations. Après être questionnée par l'équipe de flics, elle finit par résoudre l'enquête. Comment est-ce possible ? C'est simple, Morgan est doté d'un QI bien plus élevé que la moyenne. La jeune femme possède en effet 160 de QI, ce qui fait d'elle une personne à haut potentiel intellectuel. Elle a un très bon sens de la déduction et sait comment interpréter certaines preuves ou indices. Étonnée par ce talent, la commissaire (Marie Denarnaud) lui propose de devenir consultante. Poste qu'elle accepte, mais avec certaines conditions !

HPI ©ITINERAIRE PRODUCTION / TF1

Audrey Fleurot est épatante dans ce rôle loufoque

Cette femme de ménage de 38 ans, a trois enfants, deux ex sur le dos et 5 crédits a rembourser. Bref, elle n'a pas une minute à elle, et va devoir aider la police, elle qui déteste les flics. C'est donc bien loin de ses rôles de bourgeoises qu'Audrey Fleurot va s'épanouir dans cette nouvelle série composée de 8 épisodes. Elle vient casser les codes et se permet d'ajouter son grain de sel dans chaque enquête. Sa touche personnelle, peu conventionnelle certes, lui permet tout de même d'éclairer la brigade de police. À l'écran, on peut ressentir l'enthousiasme de l'actrice a interpréter ce personnage surprenant. Elle s'est livrée à ce propos à Sudinfo :

J’aimais aussi l’idée de représenter une France que je trouve peu présente à la télévision. Je n’avais jamais eu l’occasion de jouer ce genre de rôle, alors qu’au fond, c’est peut-être de celui-là que je me sens le plus proche. J’ai souvent interprété des bourgeoises, ça m’a beaucoup amusée moi qui viens d’un milieu plus populaire.

HPI © ITINERAIRE PRODUCTION / TF1

L'actrice Audrey Fleurot se glisse parfaitement dans la peau de cette femme de ménage extravertie et grande gueule. Elle prend plaisir à interpréter ce personnage loufoque et complètement décalé face à cette équipe de police très organisée et scolaire. Audrey Fleurot partage l'affiche de HPI aux côtés de Mehdi Nebbou (Duelles / Joséphine s'arrondit), Bruno Sanchez (L'École de la vie), Marie Denardaud (La fête est finie / Jonas), Rufus, ou encore Bérangère McNeese.

La série HPI sera diffusée le 29 avril prochain sur TF1, mais elle est d'ores et déjà disponible en avant-première sur la plateforme Salto !