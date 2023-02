HPI : la date de sortie de la saison 3 a fuité

Après des mois d'attente, la date de sortie de la troisième saison du programme à succès "HPI" vient de tomber. Malheureusement pour TF1, cette dernière ne résulte pas d'une annonce officielle, mais d'une fuite.

HPI : la série qui dépoussière le genre

Avec HPI, TF1 a frappé fort. La série s'articule autour d'un personnage qui a amené un vent de fraîcheur dans le paysage audiovisuel français. Morgane, 160 de Q.I et mère de trois enfants, jongle avec deux ex-époux et des soucis financiers. Mais son quotidien s'apprête à changer quand elle est approchée pour rejoindre les forces de l'ordre en tant que consultante. Une mission potentiellement lucrative pour cette brillante technicienne de surface. Seul problème : elle déteste les policiers au plus haut point. Pourtant, elle va notamment devoir faire équipe avec Adam Karadec. Un duo mal assorti qui fait des étincelles.

HPI a très vite conquis les téléspectateurs, réalisant d'énormes audiences à chaque diffusion. Le public s'est pris d'affection pour cette héroïne délurée, ainsi que pour la modernité du ton de la série. La relation entre Morgane et Adam a bien évolué, puisque le final de la seconde saison du programme montrait le tant attendu premier baiser entre les personnages principaux. Après nombre d'épisodes de flirt, la protagoniste et Karadec pourraient bien revenir dans une nouvelle dynamique au cours de la salve d'épisodes à venir. Mais alors, combien de temps faudra-t-il encore patienter pour renouer avec cet attachant binôme ?

La date de sortie de la saison 3 dévoilée

Les nouvelles informations concernant l'arrivée imminente de la saison 3 émanent de TF1. Pour autant, il s'agit vraisemblablement d'une erreur de la chaîne. C'est l'utilisateur @BenjiMedias qui a annoncé sur son compte Twitter le retour prochain de la série, après l'avoir repéré sur le site de TF1 Pub. Selon lui, le programme devrait être diffusé dès le 11 mai prochain. La fin de la saison surviendra, quant à elle, le 15 juin au soir.

L'information peut être à prendre avec des pincettes, mais nos confrères de Puremedias.com ont confirmé cette dernière. Autre indice qui va dans le sens de cette théorie : la saison 2 d'HPI a été diffusée à des dates similaires l'an passé.

Ce que l'on sait des prochains épisodes

Audrey Fleurot, qui campe le premier rôle féminin de la série, est récemment revenue sur la saison à venir lors d'une interview pour Diverto. L'actrice à la chevelure flamboyante tease un retour compliqué pour son personnage, que l'on retrouve dix mois après la fin de la saison 2. Selon la comédienne, Morgane n'a pas poursuivi son début d'histoire avec Karadec, et ce, du fait du silence de ce dernier. La mère de famille, qui a laissé derrière elle son poste de consultante, fait de nouveau des ménages. Mais les choses ne vont pas tarder à s'assombrir encore un peu plus pour la protagoniste. En effet, elle ne devrait pas tarder à se retrouver derrière les barreaux.

HPI ©TF1

Alors, la saison 3 d'HPI, dont un remake est en préparation à Hollywood, marquera-t-elle la fin du programme ? Il s'agit d'une possibilité à envisager sérieusement, du moins si l'on en croit Audrey Fleurot. L'actrice avoue "être accro" au personnage qu'elle campe dans le show de TF1. Néanmoins, elle insiste sur sa crainte de faire "la saison de trop", qui risquerait de décevoir le public et de desservir l'histoire de Morgane.