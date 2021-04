HPI : la tornade Audrey Fleurot débarque sur TF1

Audrey Fleurot, comme on ne l'a jamais vue ! L'actrice débarque sur TF1 ce jeudi 29 avril, dans la nouvelle série policière "HPI". Plus loufoque que jamais, elle interprète le personnage de Morgane, une mère de famille un peu débordée et au Haut Potentiel Intellectuel, qui va venir chambouler le quotidien d'une brigade de police.

HPI : Morgane, 38 ans, 3 enfants, 2 ex, 5 crédits et 160 de QI

Après le succès de la série Le Bazar de la charité, Audrey Fleurot est de retour sur TF1 en tant qu'héroïne de la nouvelle série mi-policière, mi-comédie, intitulée HPI, initiales de "haut potentiel intellectuel". Composé de huit épisodes, ce nouveau programme met en avant un personnage à mourir de rire, avec un comportement un peu borderline et des répliques tordantes. En effet, Morgane Alvaro est une mère de famille débordée qui se démène comme elle peut, entre son boulot, ses enfants et ses crédits.

Elle est femme de ménage dans un commissariat et sa vie va prendre un drôle de tournant quand elle va tomber sur le dossier d'une enquête judiciaire en cours. Morgane ne peut s'empêcher de mettre son grain de sel, et ajoute quelques annotations sur le tableau de l'équipe. Après avoir répondu à plusieurs questions, elle finit par résoudre l'enquête. Les policiers sont estomaqués. Comment-est possible ? C'est simple, Morgane possède 160 de QI, elle est ce que l'on appelle "haut potentiel intellectuel".

La commissaire (Marie Denardeau) décide donc de mettre à profit ce don, en lui proposant un poste de consultante. Ce qu'elle accepte sous quelques conditions. Elle devra donc accompagner le commandant Caradec, lors de ses enquêtes. Son caractère rebelle, indépendant, accompagné d'un certain grain de folie, donnera du fil à retordre à toute l'équipe.

HPI © ITINERAIRE PRODUCTION / TF1

Audrey Fleurot est magistrale dans ce rôle extravagant

Morgane est prolétaire, anti-flic, au look complètement décalé, et vient former un duo improbable avec un policier, maniaque et perfectionniste, interprété par Mehdi Nebbou (Le Bureau des légendes) Elle se livre à ce sujet, pour le journal Ouest France :

J’aimais l’idée de jouer la comédie avec Mehdi Nebbou. Nous sommes sur le principe du duo que tout oppose, dans la lignée classique d’un film comme La Chèvre. Lui est un flic sérieux et protocolaire… Tout l’inverse d’elle ! Diamétralement opposés, ils sont aussi très complémentaires. Ce sont souvent les personnages masculins qui ont la part belle au niveau de l’humour et je trouvais chouette que le féminin endosse ce rôle. HPI © ITINERAIRE PRODUCTION / TF1

Pour accompagner ce tandem de choc, on retrouve Bruno Sanchez (L'École de la vie), Marie Denardaud (La fête est finie / Jonas), Rufus, ou encore Bérangère McNeese. Audrey Fleurot a également participé à l'écriture des intrigues car elle souhaitait que les enquêtes soient bien ficelées. Cela lui a permis de laisser de la place à l'improvisation et à l'humour. La série a déjà cartonné en Belgique, les deux premiers épisodes ayant attiré en moyenne 413 000 téléspectateurs, soit une part d'audience de 33,2%. Espérons que les téléspectateurs français lui réservent le même accueil, mérité : HPI est une série chaleureuse et sympathique qui est aussi drôle qu'intéressante.

Un vent de fraîcheur à découvrir sur TF1 à 21h05 dès le jeudi 29 avril.