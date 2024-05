Audrey Fleurot version américaine : découvrez les premières images du remake d'HPI

Alors que "HPI" est l’une des séries les plus populaires du moment en France, ABC en a développé une version américaine. La chaîne vient d’en partager une première bande-annonce.

HPI, le carton qui a engendré une version américaine

Suite à la diffusion de ses premiers épisodes en 2021, HPI est rapidement devenue l’une des séries phares du moment en France. La série suit un personnage du nom de Morgane Alvaro. Interprétée par Audrey Fleurot, cette mère célibataire possède de remarquables capacités de déduction, qui poussent la police à lui offrir un rôle de consultante pour résoudre différentes affaires particulièrement complexes.

Comme évoqué plus haut, HPI fait partie des séries les plus populaires en France. À titre d’exemple, selon une information partagée par TF1, le lancement de la troisième saison du show a réalisé la meilleure audience de la chaîne en 2023, rassemblant 10,4 millions de téléspectateurs. Ce succès a attiré le regard des producteurs outre-Atlantique. Ainsi, une version américaine a été développée. Et une bande-annonce de cette dernière vient d’être mise en ligne.

Un premier trailer pour High Potential

Les premières images de High Potential rappellent indéniablement la version française de la série. Elles nous introduisent à une femme également mère de trois enfants, et qui possède aussi des qualités de déduction hors-du-commun. Le personnage a également une personnalité forte, à laquelle son futur partenaire, un policier expérimenté, va devoir s’habituer pour résoudre des crimes.

C’est Kaitlin Olson qui tient le rôle principal de High Potential. Le policier avec lequel elle va devoir faire équipe est lui interprété par Daniel Sunjata. La série a été écrite par Drew Goddard, réputé pour avoir notamment signé les scénarios de certains épisodes de Lost ou encore celui de Seul sur Mars.

Rendez-vous au printemps aux États-Unis

High Potential sera diffusée sur ABC aux États-Unis au printemps 2024. On ne sait pas encore si elle aura un diffuseur en France.

Du côté de la série française, sa quatrième saison reviendra très bientôt. TF1 diffusera le premier de ses huit épisodes ce jeudi 16 mai à partir de 21h10.