HPI sur TF1 : la saison 2 se prépare et Clotilde Hesme rejoint le casting

Le tournage de la saison 2 de "HPI" commence juste. Une chose est sûre, Morgane (Audrey Fleurot) va devoir faire ses preuves à nouveau, puisque le programme accueille une nouvelle arrivante, une enquêtrice de l'IGPN incarnée par Clotilde Hesme.

HPI : Clotilde Hesme rejoint la série

Morgane Alvaro, interprétée brillamment par l'actrice Audrey Fleurot, sera bientôt de retour sur TF1 dans la série HPI. En effet, le tournage de la saison 2 a commencé ce 18 octobre et se déroule une nouvelle fois dans les Haut-de-France.

Souvenez-vous la saison 1 avait marqué les esprits et séduit bon nombre de téléspectateurs avec 11,5 millions de fidèles en moyenne sur l'ensemble des huit épisodes (replay compris).

Morgane Alvaro (Audrey Fleurot) - HPI © Philippe Le Roux/Itinéraire Productions/TF1

Écrite par Alice Chegaray-Breugnot, la série est toujours portée par Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou. Ensemble, ils vont devoir faire face à Roxane Ascher, l'enquêtrice de l'IGPN, interprétée par Clotilde Hesmes (Les Revenants, Amour Fou). Cette dernière, ne va pas lâcher le commandant Karadec qui fait l'objet d'une procédure. Elle va vouloir faire la lumière sur les derniers incidents survenus dans la saison 1. Elle va donc surveiller également Morgane, afin de voir si cette dernière est vraiment utile dans la brigade.

Que nous réserve la saison 2 ?

Morgane doit également jongler avec sa vie de famille. Ludo (Cédric Chevalme), son ex, est revenu s'installer à la maison. Du côté des enfants, Eliott continue de développer toutes ses capacités, lui qui est également HPI et sa sœur, Théa, est toujours en pleine crise d'ado. Ce n'est pas si simple de tout concilier pour cette maman qui doit gérer son boulot, ses enfants et les tâches du quotidien. Heureusement, elle peut compter sur sa petite confidente, Chloé.

HPI © Philippe Le Roux/Itinéraire Productions/TF1

Morgane va-t-elle enfin faire des efforts pour travailler normalement et se faire petite face à l'enquêtrice ? Rien n'est moins sûr. Dans cette saison 2 on retrouvera la même équipe que dans la précédente, c'est à dire Bruno Sanchez, Marie Denarnaud, Bérangère Mc Neese, Cypriane Gardin et Rufus. Christopher Bayemi, le séduisant médecin légiste sera également de la partie lui qui est actuellement dans la série J'ai menti et qui a décroché le premier rôle de la série Luther sur TF1. Un casting de choc qui promet encore de sacrées aventures.

Alors la saison 2 parviendra-t-elle à faire aussi bien que la précédente ? Pour découvrir ça, il faudra patienter jusqu'en 2022.