HPI sur TF1 : la série portée par Audrey Fleurot sera de retour avec une saison 2

La saison 2 de "HPI" est déjà en cours d'écriture ! TF1 a commandé la suite de la série policière inédite et à succès portée par Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou.

HPI : bat tous les records

Depuis son lancement, la série HPI made in TF1 bat tous les records. Les deux premières soirées de diffusion ont rassemblé en moyenne plus de 10 millions de téléspectateurs, soit les meilleures audiences de la chaîne depuis 2007 pour ce type de programmes. La série française décroche aussi la troisième place sur le podium des fictions européennes. Grâce à ses audiences extraordinaires, HPI arrive derrière la série allemande Tatort avec 14,4 millions de téléspectateurs et Line of Duty en Angleterre, qui rassemble 12,8 millions de téléspectateurs.

Portée par Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou, la série HPI suit les enquêtes de ce duo de flics peu commun. Morgane est une consultante de police qui se fiche royalement de toutes les conventions et mène les enquêtes à sa façon. Elle n'hésite pas à fouiller, toucher, analyser tout ce qu'il y a sur la scène de crime et elle ne prend pas de gants, et ça même lorsqu'elle s'adresse à ses supérieurs. Son humour et sa folie ont su séduire les français qui ont répondu présents tous les jeudis. Au vu du succès, la chaîne a rapidement officialisé une saison 2 !

La saison 2 est en cours d'écriture

Audrey Fleurot devra donc renfiler sa veste panthère en moumoute car Patrice Onfrey, le producteur exécutif de la série, a ainsi confirmé au journal La Voix du nord que la saison 2 était en préparation :

C’est en cours d’écriture. Difficile de garder le secret puisqu’on a commencé à prévenir les techniciens !

HPI © ITINERAIRE PRODUCTION / TF1

Les équipes de HPI vont donc retourner de nouveau dans la région des Hauts-de-France, notamment à Lille. Les repérages pour trouver les lieux qui serviront de décor devraient avoir lieu en août. Le tournage, quant à lui, devrait débuter mi-octobre et se poursuivre, avec des interruptions, jusqu’à mi-février. Pour le moment, nous ne savons pas quels seront les nouveaux acteurs présents dans cette nouvelle saison.

TF1 a encore quatre épisodes en réserve qui seront diffusés dans les deux prochaines semaines. La saison 1 de la série HPI s'achèvera le 20 mai.