Hunters : découvrez les coulisses de la série Amazon avec Al Pacino

Avec Jordan Peele à la production et Al Pacino dans un des premiers rôles, la série « Hunters » est potentiellement une belle surprise. Il faudra attendre le 21 février pour juger, et pour nous faire patienter, Amazon a diffusé une vidéo où le créateur et une partie des acteurs parlent du show.

Hunters, la série sur des chasseurs de nazis avec Al Pacino et Logan Lerman en tête d’affiche, est prévue pour le 21 février 2020. La série, dont on a pu avoir un avant-goût dans la bande-annonce, ne s’annonce pas révolutionnaire mais elle semble avoir avoir pas mal d’atouts intéressants. Elle est produite par Jordan Peele, c’est la première apparition pour Al Pacino dans un format sériel, et la production semble disposer de ressources plus que correctes. Une vidéo de promotion diffusée par Amazon Prime Video (en tête d’article) permet d’en apprendre un peu plus, avec le créateur et une partie du casting.

David Weil : « Les vrais super-héros mettent leur moralité en jeu »

Hunters raconte la traque d’anciens officiers et cadres nazis par une bande de justiciers nommée les Chasseurs, dans le New York de 1977. Une traque qui a pour but d’empêcher la conspiration de ces criminels pour instaurer le Quatrième Reich. Si Al Pacino loue le scénario et sa relation avec le créateur David Weil, sans rentrer dans les détails de la série, le point intéressant est la définition de ces justiciers comme des super-héros.

Que ce soit David Weil, la productrice Nikki Toscano ou l’actrice Tiffany Boone, tous évoquent ce terme pour définir les personnages. Le créateur indique que ces chasseurs de nazis mettront leur sens moral à l’épreuve, et que ce n’est que de cette manière qu’on peut parler de « vrais » super-héros. L’argument, outre le fait d’être porteur sur le plan marketing, promet ainsi de l’action, un esprit « avengers » avec cette coalition d’individus discriminés en lutte contre le nazisme. Pour rappel, Jordan Peele est à la production exécutive de Hunters, ce qui est plutôt gage de qualité quand on regarde le CV du cinéaste (Get Out, Us, …).

Amazon a là l’occasion de réaliser un joli coup. Rendez-vous le 21 février 2020.