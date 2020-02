Hunters : le tournage a rappelé le bon vieux temps du Parrain à Al Pacino

« Good old days… » L’immense acteur Al Pacino, s’il appartient à la vieille garde du cinéma, ne se montre pas farouche vis-à-vis de la nouveauté apportée par les plateformes de streaming. Bien au contraire, on le verra à l’affiche de la série Hunters d’Amazon, disponible sur la plateforme le 21 février 2020. L’histoire d’une équipe de chasseurs de nazis dans le New York des années 70, dont Al Pacino est à la tête. Et l’interprète de Michael Corleone et Tony Montana ne se contente pas de jouer, il se fait aussi vendeur du programme.

Le 4 février, lors d’une présentation de la série Hunters à Londres, au Curzon Cinema dans le quartier de Soho, Al Pacino a déclaré avoir retrouvé des conditions de production et de tournage proches de ce qu’il avait expérimenté à l’époque de sa révélation, notamment au travers de la caméra de Francis Ford Coppola, le réalisateur du Parrain.

C’est rare dans le monde d’aujourd’hui de pouvoir répéter autant qu’on pouvait le faire il y a 40 ans, c’est devenu un privilège et un luxe. À l’époque, quand je tournais avec Sidney Lumet et Coppola, on répétait des semaines pour un film, et on pouvait alors bien comprendre son rôle, aller en profondeur, essayer différentes choses. […] Le casting et l’équipe de Hunters, on était tous ensemble, on s’asseyait et on parlait des scènes que nous tournions pendant des heures. On pouvait voir les producteurs s’inquiéter, mais on le faisait quand même, et la sensation était merveilleuse.