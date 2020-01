Hunters : un nouveau trailer et une date de diffusion pour la série de Jordan Peele

Vous avez aimé ? Partagez :

En relation Hunters

Après les suprémacistes blancs de « Get Out » et les doubles démoniaques d’« Us », Jordan Peele s’intéresse à des nazis cachés aux États-Unis dans les années 70. Producteur exécutif de la série « Hunters », le réalisateur a fait appel au grand Al Pacino pour mener l’affrontement contre les préparateurs du IVe Reich.

Après une période creuse marquée par plusieurs thrillers au rabais tels que Manipulations et Hangman, Al Pacino a opéré un brillant retour sur le devant de la scène en 2019. Avec Once Upon a Time… in Hollywood et The Irishman, le comédien a pour la première fois tourné sous la direction de deux cinéastes américains majeurs, qui ne sont autre que Quentin Tarantino et Martin Scorsese. Pour découvrir le prochain projet d’Al Pacino, il faut désormais se tourner vers le petit écran, et plus précisément vers la plateforme Prime Video. Cette dernière s’apprête à sortir la série Hunters, qui s’offre une nouvelle bande-annonce.

Al Pacino part à la chasse aux nazis

Ce programme inédit, composé de dix épisodes, est centré sur le jeune Jonah Heidelbaum, incarné par Logan Lerman (Le Monde de Charlie, Fury), et se déroule à New York en 1977. Lorsque sa grand-mère est assassinée par un cambrioleur, le jeune homme est approché un individu énigmatique répondant au nom de Meyer Offerman (Al Pacino). Ce dernier lui révèle qu’il a créé un groupe de chasseurs avec sa grand-mère, dans le but de débusquer des centaines de hauts dignitaires nazis cachés aux États-Unis et préparant l’avènement d’un quatrième Reich dans le pays. Jonah Heidelbaum va donc se joindre à la chasse et découvrir une brochette de personnages hétéroclites prêts à en découdre.

Parmi les autres comédiens affiliés à la bande menée par Al Pacino, qui n’est pas sans rappeler celle d’Inglourious Basterds, on retrouve notamment Josh Radnor (How I Met Your Mother), Kate Mulvany (Gatsby le Magnifique) ou encore Saul Rubinek (True Romance). Dylan Baker (Spider-Man 2), Jerrika Hinton (Grey’s Anatomy) et Lena Olin (Alias) complètent la distribution. Produite par Jordan Peele (Get Out, Us), la série promet de jolis moments de furie et la présentation d’une équipe barrée, comme l’a fait The Boys dans l’univers des super-héros l’an dernier.

Les abonnés à la plateforme Prime Video n’auront pas à attendre bien longtemps avant de découvrir Hunters. Comme le révèle la nouvelle bande-annonce à découvrir en tête d’article, la série sera disponible dès le 21 février prochain.