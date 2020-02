I Am Not Okay With This : Netflix dévoile le trailer

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Vous avez adoré « The End Of The F***ing World » et « Stranger Things » ? Alors « I Am not okay with this » est la prochaine série que vous ne devez manquer sous aucun prétexte. Netflix vient de mettre en ligne la bande-annonce qui vous démontre pourquoi il faut attendre cette nouvelle création.

Après avoir suivi James et Alyssa dans The End of the F***ing World, Jonathan Entwistle s’offre une autre sortie sur Netflix dans le même ton. I Am Not Okay With This est d’ailleurs aussi adapté d’un autre roman graphique de Charles Forsman, ce qui peut faire comprendre pourquoi des similarités existent entre ces deux séries. Elles sont autant visuelles que thématiques. La vue de cette première bande-annonce ne manquera pas de vous évoquer l’esprit de The End of the F***ing World, avec cette ambiance rétro, l’humour décalé et ce discours teinté de cruauté sur l’adolescence. La différence, ici, est qu’une dose de fantastique apporte une valeur ajoutée.

I Am Not Okay With This raconte les aventures de Sydney, une adolescente qui a perdu son père et qui débarque dans une nouvelle petite bourgade très ennuyeuse. Alors qu’elle a du mal à trouver sa place dans ce monde et qu’elle développe des sentiments amoureux pour sa meilleure amie, elle va découvrir qu’elle possède des pouvoirs puissants. Entre les dompter et réussir son entrée dans le monde des adultes, Sidney va vivre une sale période. Il y a un peu de Stranger Things visiblement dans cette série, avec cette envie de se servir du fantastique pour soutenir un récit d’apprentissage. C’est Sophia Lillis qui a décroché le rôle principal. Elle retrouve Wyatt Oleff avec qui elle a tourné dans Ça.

I Am Not Okay With This, le prochain carton de Netflix ?

Tous les ingrédients sont réunis pour que le public soit au rendez-vous lors de la mise en ligne le 26 février prochain. I Am Not Okay With This s’annonce à la fois décalée, parfois loufoque, un peu irrévérencieuse (le trailer s’ouvre sur des insultes) et portée par des personnages qui risquent de vite entrer dans le coeur des abonnés de Netflix. Il est encore trop tôt pour dire si sa popularité va égaler celle de Stranger Things – on en doute – mais il y a moyen pour que ce soit l’un des programmes incontournables de ce premier trimestre.