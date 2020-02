I Am Not Okay With This : un teaser pour la série des producteurs de Stranger Things

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

« Par les producteurs de Stranger Things », voilà ce que met en avant immédiatement le premier teaser de « I Am Not Okay With This », nouvelle création Netflix qui espère bien avoir trouvé là son nouveau hit. Découvrez les premières images, avant sa mise en ligne fin février.

I Am Not Okay With This a tout, sur le papier, pour devenir un nouveau succès mijoté par Netflix. La firme américaine veut toucher le même public que celui de Stranger Things et y met les formes pour y parvenir. Adaptation des comics de Charles Forsman (à qui l’on doit le roman graphique The End of the F***ing World), la série a quelques atouts à mettre en valeur pour séduire les adolescents. Avec les producteurs de Stranger Things derrière et Jonathan Entwistle, le créateur de l’adaptation de The End Of The F***ing World à la baguette, on voit clairement que le show veut s’inscrire dans cette continuité. I Am Not Okay With This reprendra aussi le ton rétro qui a fait le succès des deux titres qu’on vient de citer, tout en traitant des thématiques de pur teen drama, avec quelques éléments fantastiques au milieu pour pimenter les choses. La recette semble calibrée pour fonctionner.

Le scénario suivra Sydney, une adolescente qui ne trouve pas sa place dans ce monde. La vie est parfois cruelle à cet âge et les relations amoureuses ne sont pas simples à gérer. La jeune fille a d’ailleurs le béguin pour sa meilleure amie, mais elle n’ose lui faire part de ses sentiments. Lorsqu’elle va découvrir qu’elle détient des pouvoirs, son insertion dans le monde ne va pas aller en s’arrangeant.

I Am Not Okay With this, le nouveau The End Of The F***ing World ?

Le premier teaser dévoilé par Netflix délaisse totalement l’aspect fantastique du show pour se concentrer sur une scène de rencontre entre l’héroïne, incarnée par Sophia Lillis, et un garçon (Wyatt Oleff) qui ne sait pas du tout comment la draguer. L’humour rappelle fortement celui de The End Of The F***ing World, les fans du travail de Jonathan Entwistle sur cette précédente série risquent d’adorer celle-là ! On verra comment le fantastique sera traité mais, dans l’immédiat, I Am Not Okay With This se présente vraiment comme un programme qui évoque le difficile apprentissage de la vie quand on s’apprête à pénétrer dans le monde des adultes.

On attendra une autre bande-annonce, plus complète, pour se faire une meilleure idée. Et la mise en ligne ne tardera pas, elle est programmée le 26 février prochain sur Netflix.