I Am Not Okay With This : une date pour la série des producteurs de Stranger Things

L’adolescence est une période déjà suffisamment compliquée pour que l’on y ajoute des pouvoirs incontrôlables. C’est pourtant ce que va subir Sidney dans « I Am Not Okay With This », nouvelle série Netflix portée par Sophia Lillis, l’excellente Beverly Marsh de la récente adaptation de « Ça ».

Après The End of the F***ing World, 13 Reasons Why ou encore Sex Education, Netflix s’apprête à dévoiler sa nouvelle série young adult. Adaptation du roman graphique éponyme de Charles Forsman, I Am Not Okay With This est décrite comme un croisement entre l’univers de John Hugues (La Folle journée de Ferris Bueller), et celui des X-Men, par le site américain ComingSoon.net. Une comparaison qui ne peut que donner envie, tant les deux sont des références pop incontournables au sein des fictions centrées sur les adolescents.

Deux acteurs de Ça chez Netflix

I Am Not Okay With This raconte l’histoire de Sidney, une adolescente de quinze ans qui ne comprend pas le monde qui l’entoure. Depuis la mort de son père, Sidney vit seule avec sa mère et son petit frère dans une banlieue pavillonnaire. Elle est secrètement amoureuse de Dina, sa voisine et meilleure amie, qui est quant à elle attirée par les garçons populaires, mais limités, du lycée. Si l’histoire de Sidney ressemble à celle de millions d’adolescents, il n’est en rien. À la différence des autres, elle est dotée d’un pouvoir métapsychique qui lui joue bien des tours.

Le casting de la série est composé de jeunes talents prometteurs, à commencer par Sophia Lillis et Wyatt Oleff, tous deux apparus dans Ça et sa suite. La première prête ses traits à Sidney. Sofia Bryant (The Good Wife) interprète Dina, la voisine et meilleure amie pour laquelle l’héroïne a le béguin. Kathleen Rose Perkins (Episodes, Gone Girl) et Richard Ellis complètent la distribution.

Créée par Jonathan Entwistle, auquel on doit The End of the F***ing World, I Am Not Okay With This est chapeautée par Shawn Levy, Dan Cohen et Josh Barry, les producteurs exécutifs de Stranger Things. La série, qui compte huit épisodes, est à découvrir dès le 26 février 2020, sur Netflix.