I Know This Much is True (HBO) : Mark Ruffalo se dédouble dans le teaser de la série

HBO vient de dévoiler un trailer pour sa série dramatique "I Know This Much is True", portée par Mark Ruffalo. L’acteur se dédouble pour y interpréter deux frères jumeaux pour l’occasion.

I Know This Much is True est adapté du livre de Wally Lamb sorti en 1998 et traduit en français par La puissance des vaincus. C’est Derek Cianfrance, le réalisateur et scénariste de The Place Beyond the Pines et Une vie entre deux océans, qui est derrière l’adaptation.

L’histoire de I Know This Much is True est centrée sur deux frères, Dominick et Thomas Birdsey, aux personnalités très différentes. Dans l’Amérique de la deuxième moitié du XXème siècle, l’un est persuadé que le monde va droit au chaos tandis que l’autre essaie de le raisonner. Bientôt, Dominick se fera enfermer dans un hôpital psychiatrique, et Thomas va donc se retrouver confronté à un choix. Doit-il tirer un trait sur un homme qu’il a porté à bout de bras tout ce temps ou aider son frère, au détriment de sa propre vie sociale ?

Les premières images du trailer nous plongent immédiatement dans l’ambiance sombre de la série. Elles dévoilent la différence entre les deux frères. Posant les bases de l’intrigue, on découvre ensuite la bataille de Thomas pour essayer d’aider son frère, interné dans un hôpital psychiatrique. Pour cela, il devra convaincre à la fois le système judiciaire qu’il peut lui apporter son aide, et ses proches, sceptiques quant à sa persévérance et son refus d’abandonner Dominick.

Un casting quatre étoiles au service de I Know This Much is True

La performance de Mark Ruffalo dans la peau des jumeaux paraît convaincante dans cette bande-annonce, et elle sera sûrement attendue à la sortie de la série. Même si ces dernières années, la tendance s’est un peu répandue, avec notamment Noomi Rapace dans Seven Sisters ou Ewan McGregor dans Fargo, peu d’acteurs se sont essayés à l’exercice d’interpréter des frères ou sœurs.

Pour l’occasion, la série s’est dotée d’un gros casting. Outre Ruffalo, on pourra y voir Melissa Leo, qui jouera la mère de Thomas et Dominick, Imogen Poots dans le rôle de Joy Hanks, la petite amie de Dominick et Kathryn Hahn dans celui de son ex-femme.

Archie Panjabi se glissera elle dans la peau du Dr Patel, le nouveau psychologue de Thomas, tandis que Rosie O’Donnell jouera Lisa Sheffer, une employée de l’hôpital psychiatrique dans lequel il est interné. Enfin, Juliette Lewis incarnera une étudiante que Dominick engage pour ses mémoires.

I Know This Much is True est attendue pour le 27 avril prochain sur HBO.