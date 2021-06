Ici tout commence : Alice va-t-elle réussir à reconquérir Vincent ?

Alice Gaissac essaie, tant bien que mal, de récupérer Vincent, le père de sa fille Célia, dans "Ici tout commence". Depuis qu'elle l'a trompé, sa relation avec sa fille est conflictuelle et Vincent a refait sa vie. Mais ce dernier est-il vraiment prêt à tourner la page ? (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : Des relations conflictuelles

Alice (Diane Robert) est de retour dans Ici tout commence pour renouer le contacte avec sa fille qui lui en veut énormément d'avoir trompé son père. Pour cela, elle s'installe de nouveau dans la maison familiale des Gaissac. Vincent (Flavio Parenti) doit donc supporter la présence de son ex-femme. Cette dernière essaie également de le reconquérir, bien qu'il soit en couple avec Laetitia (Florence Coste).

Célia (Rébecca Benhamour) qui est très remontée contre sa mère, s'est liée d'amitié avec Laetitia. Ainsi, elle se montre très complice avec la nouvelle compagne de son père, ce qui a le don d'agacer Alice. Laetitia ne se gène pas également, et se permet d'avoir quelques gestes tendres avec Vincent. Leur relation est enfin au beau-fixe ce qui n'a pas toujours été le cas. Elle en profite donc pour venir régulièrement.

Ici tout commence ©TF1 Production

Sur la voie de la réconciliation

Alice a du mal avec le petit jeu de sa fille. Elle décide donc d'avoir une vraie conversation avec elle. Les deux femmes s'expliquent enfin et Célia arrive à mettre des mots sur sa rancœur. Après cela, Vincent a également réussi à mettre de l'eau dans son vin. Ensemble, ils se sont remémoré de nombreux souvenirs. Ainsi, les tensions se sont apaisées entre eux et la famille Gaissac est plus apaisée. Alice ne perd pas de vue son envie de reformer un couple avec Vincent.

Célia informe donc Laetitia et lui explique que son père a mis de côté son amertume. Ce qui est une source d'angoisse pour la jeune femme qui a peur de voir partir l'homme qu'elle aime avec son ex-femme. Le soir même, elle est conviée à un repas familial chez les Gaissac. Tout le monde est en symbiose, excepté Laetitia qui a du mal à s'intégrer et Vincent ne semble pas très réceptifs à ses gestes tendres.

Vincent est perdu !

Vincent doit donc jongler entre sa nouvelle compagne et supporter son ex-femme. Cette situation ne le met pas très à l'aise. Son père Diego (Arsène Jiroyan) lui fait remarquer qu'il devrait faire un choix entre ces deux femmes. Vincent est complétement perdu. En effet, il se sent bien avec sa nouvelle compagne Laetitia, même s'il apprécie également de retrouver son petit cocon familial avec Célia et Alice, comme au bon vieux temps.

De ce fait, il décide de passer la soirée avec son ex-femme et sa fille. Pour ne pas heurter Laetitia, il a prétendu être de livraison le soir. Il ne s'attendait sûrement pas à ce que cette dernière les surprenne en flagrant délit... Laetitia va-t-elle supporter cette situation ? Vincent va-t-il rester définitivement avec Alice ?

Le feuilleton Ici tout commence est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.