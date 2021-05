Ici tout commence : Anaïs et Lisandro échangent un baiser fougueux

Lisandro et Anaïs se tournent autour depuis quelque temps dans "Ici tout commence". Les futurs épisodes du feuilleton quotidien promettent d'être riche en surprises puisqu'ils vont enfin céder à leurs sentiments et s'embrasser pour la première fois ! (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : Anaïs est très proche de son professeur

Le couple de Anaïs (Julie Sassoust) et Enzo (Aziz Diabate) bat de l'aile en ce moment dans Ici tout commence. Effectivement, depuis quelque temps, Anaïs est très agacée par le comportement de son copain. Anaïs, qui est très studieuse, ne supporte plus de le voir dissipé en cours et son humour ne la fait plus rire. Tout deux passent leur temps à se disputer.

De plus, Anaïs accorde beaucoup d'intérêt au cours de Lisandro (Augustin Galiana). Cette dernière est très appliquée et a montré plus d'une fois à son professeur qu'elle avait le niveau pour s'occuper de la salle et du service. Ainsi, Lisandro lui fait confiance et lui donne de plus en plus de responsabilités. En travaillant côte à côte, ils se sont beaucoup rapprochés, surtout lors d'une sortie en dehors de l'établissement. Depuis, Enzo est persuadé qu'il se passe quelque chose entre eux.

Anaïs (Julie Sassoust) et Enzo (Aziz Diabate) - Ici tout commence © TF1 Production

Anaïs est jalouse de l'ex de Lisandro

Lisandro reçoit la visite de Fanny (Anaïs Fabre), une ex à lui. Elle vient déjeuner au Double A et en profite pour discuter et renouer le contact avec son ancien amour. Ensemble, ils échangent quelques mots et sont heureux de se retrouver. Anaïs de son côté, n'est pas enchantée par cette visite surprise. La jeune femme se confie à son amie et avoue qu'elle est jalouse de voir son professeur draguer une femme.

Fanny (Anaïs Fabre) et Lisandro (Augustin Galiana) - Ici tout commence © TF1 Production

Ainsi, elle ne cache pas sa colère et se permet même de répondre sèchement à un client. Fanny, quant à elle, vient clairement reconquérir Lisandro. Elle lui explique qu'elle ne l'a jamais oublié depuis toutes ces années et aimerait bien aller boire un verre avec lui. Ils entament donc une longue discussion et prévoient de passer du temps ensemble.

Baiser échangé entre Lisandro et Anaïs

D'après un Spoiler diffusé par MY TF1, Lisandro et Anaïs vont céder à leurs sentiments et finir par s'embrasser. Effectivement, en se rapprochant de Fanny, Lisandro s'est rendu compte des sentiments qu'il éprouvait à l'égard de son élève. Fanny prend conscience de la situation et préfère partir.

Anaïs en profite donc pour dévoiler ses sentiments à Lisandro. La jeune femme lui déclare sa flamme en lui expliquant qu'elle pense sans arrêt à lui. D'abord hésitant, le professeur finit par céder à la tentation. Les deux tourtereaux échangent alors un baiser fougueux.

Le feuilleton Ici tout commence est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.