Ici tout commence : ce qui nous attend cet été

Le feuilleton quotidien "Ici tout commence" sur TF1, promet un été plein de rebondissements. Les élèves de l'institut Auguste Armand devront se concentrer sur leur scolarité. Les évaluations de fin d'années approchent, chacun doit trouver son stage et Salomé devrait se retrouver au cœur d'une nouvelle intrigue.

Ici tout commence : une annonce effrayante !

Tous les élèves de Ici tout commence sont très stressés par les évaluations de fin d'année et comme si cela ne suffisait pas, le chef Teyssier (Benjamin Baroche) a décidé de corser les choses. En effet, en fin de semaine prochaine, le directeur va faire une terrible annonce : les élèves qui échoueront aux évaluations seront immédiatement renvoyés, et n'auront pas l'opportunité de redoubler.

Cette annonce fait l'effet d'une bombe auprès des élèves. Ce changement dans le règlement va semer le trouble à l'institut. Maxime (Cléments Rémiens) va de nouveau s'opposer au chef Teyssier. Leur relation est assez complexe et les deux hommes aiment se chercher et se confronter l'un à l'autre.

Plein de nouveaux décors

Une fois ces épreuves difficiles passées, les élèves devront chacun se consacrer à leur stage d'été. Ainsi, plusieurs d'entre eux vont quitter l'institut pour rejoindre les brigades d'autres restaurants. Ils devront découvrir un nouvel environnement, avec une nouvelle équipe.

De nouveaux décors ont donc été créés spécialement pour l'arche d'été. Certains élèves vont évoluer dans un nouveau cadre, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Autrement, la production s'est également lancée dans la construction d'un nouveau décor, "un restaurant éphémère", au sein du château de Calvières où est tourné le feuilleton.

Ici tout commence ©TF1 Production

Une nouvelle arche centrée sur Salomé

Salomé (Aurélie Pons) vient tout juste de retrouver sa mère et de se découvrir des liens de parenté avec Kelly (Axelle Dodier) et Laetitia (Florence Coste). Cet été sera l'occasion pour elle d'apprendre un peu mieux à connaître sa mère, Sylvie Rigaut interprétée par Elise Tielrooy. Cette dernière est sous l'emprise de son mari pervers narcissique et sa fille compte bien l'aider à s'en défaire.

Ainsi, les téléspectateurs découvriront enfin le visage du beau-père de Laetitia et par conséquent, de Salomé. Il fera sa première apparition cet été et devrait être incarné par Serge Hazanavicius (Tout là-haut, Delphine : 1 - Yvan : 0 ).

Pour ce qui est du couple formé par Salomé avec Maxime, il est possible que celui-ci subisse quelques turbulences. En effet, le couple préféré des téléspectateurs pourrait bien connaître une mauvaise passade au point de ne plus les qualifier de "couple".

Le feuilleton Ici tout commence est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.