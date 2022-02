Ici tout commence : ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine (épisode 325 à 329)

Des événements marquants se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Ici tout commence". Tromperies, disputes, amours, challenges, on revient sur toute l'actualité de l'institut Auguste Armand. (Attention SPOILERS épisode 329)

Ici tout commence : Clotilde se noie dans le mensonge

Cette semaine a été riche en émotions dans Ici tout commence pour Clotilde, et c'est le moins qu'on puisse dire. La cheffe a enfin retrouvé les bras de son mari qui lui était infidèle avec Laetitia. Ce dernier a mis longtemps à faire son choix, mais il est finalement retourné auprès de sa femme lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte. Cependant, comme nous l'avons découvert la semaine dernière, Clotilde n'attend pas d'enfant, le test de grossesse était faux. Mais comme elle veut garder son mari, elle préfère s'en tenir à ce mensonge. C'était sans compter Kelly, la fille de Laetitia, qui est au courant de tout.

Laetitia (Florence Coste) - Ici tout commence ©TF1 Production

Clotilde maintient ce mensonge même lorsqu'elle est victime d'une intoxication alimentaire. Elle se rend à l'hôpital, contrainte et forcée par sa sœur, Rose. Sans surprise, Clotilde oblige le médecin à se taire. Mais Rose commence à avoir de gros soupçons... Clotilde continue sur sa lancée et une dispute explose avec Laetitia. Les deux femmes en viennent aux mains et Laetitia pousse violemment la cheffe Armand.

Comme on pouvait l'imaginer, Clotilde se sert de cette altercation pour inventer une fausse couche. Ainsi, la cheffe met la faute sur Laetitia. Son plan est rudement bien pensé, puisque désormais Guillaume en veut énormément à Laetitia. Kelly va alors dévoiler tout le stratagème à Rose. Le rebondissement final ne tarde pas : Rose pose un ultimatum à Clotilde et la menace de tout dévoiler à Guillaume.

Clotilde (Elsa Lunghini) et Rose (Vanessa Demouy) - Ici tout commence ©TF1 Production

Que se passe-t-il à l'institut Auguste Armand ?

L'intrigue autour de la fausse grossesse de Clotilde prend beaucoup de place dans le feuilleton en ce moment. Mais les élèves de l'institut ne sont pas en reste ! En effet, Tom et Ambre ont enfin retrouvé le fameux "Kill Tom" qui ne cesse de menacer Tom. Ensemble, ils lui ont mis un gros coup de pression. Le youtubeur de l'institut est désormais débarrassé de cet abonné beaucoup trop virulent. Solal, le petit ami d'Ambre, ne voit pas d'un bon œil leur rapprochement et continue de détester le comportement de Tom. Malheureusement, il va devoir s'y faire, car comme on le sait la jeune femme aime beaucoup Tom... En tant que polyamoureuse elle se permet de le séduire et ils finissent par coucher ensemble...

De son côté, Jasmine ouvre les yeux sur la maltraitance animale et les conditions d'exploitation. Suite à une allergie de son fils, elle s'est mise à examiner toutes les compositions des aliments. Nouvelle lubie ou réel engagement ? La jeune femme souhaite modifier ses habitudes alimentaires, quitte à embêter ses colocataires Greg et Eliott. En parallèle, Célia est rentrée de son stage avec de nouvelles idées en tête, ce qui ne plaît pas du tout à Théo qui est en charge du service. L'apprentie souhaite tout changer et tester de nouvelles choses. Ils vont devoir trouver un terrain d'entente.

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence, diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.