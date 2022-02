Ici tout commence : ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine (épisode 330 à 334)

Des événements marquants se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Ici tout commence". Tromperies, disputes, amours, challenges, on revient sur toute l'actualité de l'institut Auguste Armand. (Attention SPOILERS épisode 334)

Ici tout commence : Célia crush sur Théo !

C'est plus fort qu'elle, Célia est attirée par Théo et elle n'arrive plus à le cacher. Cette semaine dans Ici tout commence, la jeune femme s'est rendue compte, grâce à ses amis Eliott et Hortense, que Théo lui plaisait. Ces derniers temps, ils faisaient que de se disputer pour un oui ou pou un non. Mais, "qui aime bien châtie bien", c'est ce que Célia s'est mis en tête. Elle ressent une très forte attirance physique pour le chef de brigade et elle décide de lui faire part de son ressenti. Evidemment, Théo est sous le choc, il ne comprend pas sa réaction. Il remet les choses au clair et lui rappel qu'il est en couple avec Marta.

Très vite, la principale intéressée va être mise au courant en surprenant une conversation. Sans surprise, Marta va prendre ça comme une trahison de la part de son amie, Célia. Les deux camarades vont donc se disputer. Célia essaie de rassurer son amie en lui disant qu'elle ne souhaite pas briser leur couple, mais rien n'y fait...

Ici tout commence ©TF1 Production

Drôle de relation entre Clotilde et Joachim

Guillaume, le proviseur, est retourné dans les bras de Laetitia, abandonnant Clotilde à sa solitude. Mais la cheffe Armand ne se laisse jamais abattre, cette semaine elle a retrouvé son ancien amant, Joachim. Venu faire des travaux à l'institut, ce dernier loge donc chez Clotilde. Comme nous pouvions l'imaginer, le jeune homme a très vite reconquis le cœur de Clotilde. Quand ils sont ensemble, la cheffe oublie tous ses tracas, ce qui agace énormément Guillaume. Très jaloux, il a donc tout mis en œuvre pour faire disparaître ce jeune Apollon.

Pour ce faire, il a caché une multitude de préservatifs dans son sac, ainsi qu'une collection de photos de femmes dans son ordinateur. Clotilde s'est donc tout de suite braquée en imaginant Joachim en coureur de jupons. Elle décide de le mettre à la porte, sans discuter. Cependant, Guillaume a dû faire face à ses responsabilités, et poussé par Kelly et Laetitia, il a fini par tout avouer à Clotilde. Tout est bien, qui finit bien car, une fois cette vérité avouée, elle retombe immédiatement dans les bras du jeune homme.

Lionel, Jasmine et Anaïs

Cette semaine, un thème est revenu régulièrement dans les bouches des élèves de l'institut Auguste Armand, celui de la maltraitance animale. En effet, plusieurs apprentis ont découvert d'horribles vidéos concernant l'abattoir qui fournit leur établissement. Jasmine est très perturbée suite au visionnage de ces images très violentes. Anaïs et Lionel sont persuadés que cet abattoir ne respect aucune règle et maltraite les animaux. Ils se sont plaints tous les trois auprès de la direction, mais rien ne se passe. Ensemble, ils vont manigancer quelque chose afin que tout le monde ouvre les yeux.

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence, diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.