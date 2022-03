Ici tout commence : ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine (épisode 350 à 354)

Des événements marquants se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Ici tout commence". Tromperies, disputes, amours, challenges, on revient sur toute l'actualité de l'institut Auguste Armand. (Attention SPOILERS épisode 354)

Ici tout commence : l'enquête autour du père de Lionel

Le père de Lionel s'est fait renverser par une voiture dans Ici tout commence. À la suite de cet accident, il est hospitalisé et semble avoir de graves soucis de santé. À l'institut, tout le monde s'agite. Et Antoine est le premier accusé car il s'agit de sa voiture. Mais nous avons découvert avec surprise que Mehdi a utilisé le véhicule le jour de l'accident. Très vite, le jeune homme est relâché par la police et mis hors de cause. Qui a donc renversé Stéphane ? Lionel, son fils, est très inquiet. Heureusement il peut compter sur le soutien de sa camarade Deva.

Ici tout commence ©TF1 Production

Antoine, de son côté, est toujours le suspect numéro un. Il mène donc son enquête et interroge son fils, Souleymane. Très vite, Souleymane avoue avoir emprunté la voiture ce même jour avec Deva. Ensemble, ils sont allés au marais cueillir du salicorne. C'est Souleymane qui a renversé Stéphane, qui était à vélo et qui s'est jeté sous ses roues...

Ils ont pris la fuite car ils ne voulaient pas croiser la police. Il faut dire que les papiers de la jeune Deva ne sont pas en règle. Stéphane va-t-il continuer de couvrir les deux adolescents ? Ce dernier semble avoir des problèmes de santé plus importants qu'il tente de cacher à tout le monde. Malheureusement, le soir même il fait un malaise et perd connaissance.

Que se trame-t-il à La table des Rivière ?

Un événement va bientôt être organisé par Florence et Lena à La table des Rivière ! Pour cela, la cheffe Guinot sera en charge du menu, elle souhaite apporter un coup de pouce à cet établissement qui doit gagner en visibilité. Solal se propose donc commis. Les organisatrices vont tout faire pour évincer le jeune homme, car elles ont quelqu'un d'autre en tête : Tom.

Ici tout commence ©TF1 Production

Lena souhaite lui donner un avant-gout et lui téléphone. Tom est loin d'être ravi. Il cherche à savoir si Florence est avec elle. Lena lui fait croire qu’elle est à l'étranger pour lancer un nouveau restaurant éphémère. Le jeune apprenti cuisinier souhaite absolument l'avoir au téléphone. Quelle est la nature de leur relation ? Tom a plusieurs photos de Florence sur téléphone.

Théo et Célia c'est fini !

Marta a fait ses valises et a quitté l'institut. La jeune femme ne supporte pas de voir Célia et Théo assumer leur couple au grand jour. Charlène est dévastée, elle en veut à son frère d'avoir trompé sa meilleure amie. Cependant, il y a de l'eau dans le gaz. Théo semble affecté par le départ de son ancien amour. Célia n'arrive pas à comprendre, les disputes s'enchaînent... Jusqu'à la rupture.

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence, diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.