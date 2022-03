Ici tout commence : ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine (épisodes 360 à 364)

Des événements marquants se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Ici tout commence". Tromperies, disputes, amours, challenges, on revient sur toute l'actualité de l'institut Auguste Armand. (Attention SPOILERS épisode 364)

Ici tout commence : Souleyman vs Vikash

Les ennuis continuent pour Deva dans Ici tout commence. Depuis plusieurs jours déjà, elle développe de vrais sentiments pour Souleymane. Leurs problèmes avec la justice se sont arrangés puisque Stéphane Lanneau, le père de Lionel, qu'ils ont renversé accidentellement, a enfin avoué qu'il s'agissait d'une tentative de suicide. Le préfet a donc lancé des démarches pour que Deva obtienne un visa étudiant. Tout est bien qui finit bien donc, mais c'était sans compter sur l'arrivé de Vikash. Cela fait un moment qu'on entend parler de ce jeune homme, qui est le fiancé de Deva, en Inde.

Évidemment, comme on pouvait s'en douter, ce dernier va venir semer la zizanie entre les deux tourtereaux. Très vite, Vikash va se rendre compte que Souleymane a des sentiments pour celle qu'il aime. Et ce qu'il devait arriver, arriva les deux hommes se sont battus dans la cour de l'institut.

Ici tout commence ©TF1 Production

Tout s'enchaîne et Zoé, la sœur de Lionel, vient saccager le potager de Souleymane, car elle est toujours profondément en colère contre lui. Forcément, tout le monde pense que Vikash est le responsable et ça, ça arrange bien Souleymane ! Deva ne reconnaît plus son fiancé avec ses accès de colère... De son côté Zoé avoue à Souleymane que c'est elle qui a ruiné le potager. Sans surprise, le jeune homme préfère que ce soit Vikash qui porte le chapeau et il ne dira rien.

Célia ne supporte plus Salomé

Salomé a été nommée à la tête du repas de Pâques. Elle prend donc la place de Théo qui devait s'en occuper avec sa nouvelle petite copine, Célia. Sans surprise, cette dernière ne supporte pas de ne pas être avec Théo. Il faut dire que ces deux-là n'arrivent plus à se lâcher depuis qu'ils sont ensemble. Cette situation a mis en rogne le chef Teyssier qui a décidé de les séparer une bonne fois pour toutes. Célia n'est pas dupe, elle sait que le directeur n'approuve pas leur relation.

Cette dernière devient de plus en plus désagréable au fil des épisodes. Elle parle mal à tout le monde, et c'est un trait de caractère qu'on ne lui connaissait pas... Elle se dispute à de multiples reprises avec Salomé, qui essaie de s'affirmer comme elle peut. Résultat : cette dernière décide de quitter ce projet et ne veut plus participer au repas de Pâques. Teyssier demande donc à Greg, qui refuse par solidarité avec Théo, et Eliott fait de même. Célia a donc encore un espoir de voir son chéri reprendre ses responsabilités...

Ici tout commence ©TF1 Production

Que se passe-t-il à l'institut ?

A côté de cela, la vie suit son cours à l'institut, Jasmine est très fière et stressée de participer pour la première fois au menu végétarien de l'institut. Le service ne se passe pas très bien, car l'un des clients a fait le déplacement pour manger de la viande. Très déstabilisée, elle essaie de le convaincre de goûter au moins l'un des plats. Un jeune homme assis à une table à côté va alors la soutenir. Il semblerait que ce soit un vrai coup de foudre !

Un nouveau personnage a fait son entrée, il s'agit d'Axel, le neveu du chef Teyssier. Le jeune homme s’est tout simplement fait virer de chez lui et il compte bien passer le reste du temps avec ses cousins à l’institut Auguste Armand. Il faut dire qu'il semble avoir une relation très conflictuelle avec son père. Pour le moment, Emmanuel a accepté de le garder dans son établissement à condition qu'Axel soit à la plonge, chose qu'il a acceptée.

À suivre dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30