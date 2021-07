Ici tout commence : Célia craque pour Solal !

Dans "Ici tout commence", Célia est déboussolée depuis le départ de Jérémy. La jeune femme se sent très seule. De plus, ses parents quittent la région. Il se pourrait bien qu'elle trouve du réconfort dans les bras de Solal... (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : Célia se sent bien seule

Eh oui, depuis quelque temps Célia (Rebecca Benhamour) n'a plus vraiment le moral dans Ici tout commence. En effet, son petit ami Jérémy (Pierre Hurel) qui est aussi son demi-frère, vient de quitter le pays et l'institut Auguste Armand pour aller vivre en Australie.

Depuis, la jeune femme se sent bien seule. De plus, son père vient tout juste de se remettre avec sa mère et ils ont décidé de retourner vivre ensemble à Paris. Célia va donc passer l'été seule, mais bien entourée par ses amis Eliott (Nicolas Anselmo) et Hortense (Catherine Davydzenka). Et des nouveaux arrivants : Ambre (Claire Romain) et Solal (Benjamin Douba)...

Célia (Rebecca Benhamour) - Ici tout commence ©TF1 Production

Solal ne perd pas de temps

Le jeune couple est venu passer le reste des vacances d'été dans la chambre d'hôte tenue par la grand-mère de Célia. Cette dernière avait complètement oublié la venue de ses deux invités. Célia est ravie de voir débarquer deux jeunes de son âge. De plus, ils envisagent de passer le concours de l'institut et Célia compte bien les aider.

Solal, semble très intéressé par ces cours particuliers, mais également par Célia et il ne s'en cache pas. Le jeune homme se montre très proche et n'hésite pas à faire quelques allusions, qui mettent mal à l'aise Célia. Perturbée par son comportement, elle va très vite lui demander d'arrêter de la draguer par respect pour Ambre. Solal lui explique qu'il est libre et qu'ils sont polyamoureux, ce qui signifie qu'ils peuvent tomber amoureux d'autres personnes.

Célia finit par craquer !

Célia est un peu perdue et demande conseil à ses amis. Une chose est sûre, Solal est un beau garçon et la jeune femme ferait mieux d'en profiter. Elle se sentait si seule ces derniers temps que la tentation est grande. Comment va réagir Ambre, avec qui Célia a sympathisé depuis plusieurs jours ? La jeune femme ne sait pas si elle doit céder à la tentation.

Ses amis lui conseillent d'en parler avec Ambre, mais la situation est délicate. Peut-être qu'Ambre n'est pas du même avis que son partenaire. Célia va longuement hésiter. Cependant, TF1 nous dévoile dans un extrait SPOILER, des images de Célia embrassant Solal. La jeune femme craque, elle ne peut plus résister. Ils finissent par coucher ensemble...

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.