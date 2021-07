Ici tout commence : c'est fini entre Maxime et Salomé

Salomé ne supporte plus les conseils et les remarques de Maxime dans "Ici tout commence". Tracassée par ses problèmes personnels, la jeune femme met un terme à leur relation. (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : préméditation ?

La situation est de plus en plus dure à gérer pour Salomé (Aurélie Pons) dans Ici tout commence. Elle réalise bien qu'elle n'est pas la bienvenue à l'hôtel La Gardiane où travaillent sa mère et François (Serge Hazanavicius). Maxime (Clément Rémiens) et Kelly (Axelle Dodier) ont récemment eu un terrible accident de voiture causé par la présence d'un serpent dans le véhicule. Et si c'était François qui avait glissé la vipère exprès dans la voiture, afin de se débarrasser du jeune couple ?

Effectivement, Salomé était censée être à la place de Kelly dans la voiture gracieusement prêtée par François. Maxime est persuadé que tout cela était prémédité, il en fait donc part à Salomé qui a du mal à digérer cette infirmation. C'est une tentative de meurtre ! Elle ne peut pas garder ça pour elle et va l'expliquer à Sylvie (Elise Tielrooy), sa mère.

Ici tout commence ©TF1 Production

Salomé n'en peut plus !

Accompagnée de Maxime, Salomé compte bien avoir une discussion avec Sylvie. Malheureusement, cette dernière ne tolère pas toutes ces accusations. Elle exige qu'ils présentent leurs excuses à François. Salomé est hors d'elle. La jeune femme ne comprend pas pourquoi sa mère ne prend pas sa défense. Elle est démunie face à cette situation et se braque.

Maxime tente de la calmer comme il peut, mais en vain. Salomé décide de quitter l'établissement et de ne plus voir sa mère. Après cet échange houleux, le couple essaie de trouver une solution. Cependant, Salomé ne supporte plus les remarques et les conseils de Maxime qui essaie de bien faire.

C'est fini !

Maxime ne souhaite pas en rester là. Il veut dénouer le problème. Pour cela, il demande conseil à Laetitia, qui décide de lui en dire un peu plus concernant le père de Salomé. Maxime se lance donc dans une quête aux infos. Le jeune homme veut comprendre la haine de François. Avec l'aide de ses amis et sans prévenir Salomé, il va fouiller dans la chambre de Sylvie. Ensemble, ils tombent sur des lettres écrites par le père de Salomé.

Lorsque la jeune femme apprend cela, elle s'en prend à Maxime. Salomé a décidé de couper les ponts avec sa famille, mais ce dernier continue de mettre son nez partout et de remuer le passé. Elle le compare alors à sa dernière relation. Salomé ne souhaite plus le voir s'immiscer et gérer sa vie. Dès lors, elle décide de mettre un terme à cette relation.

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.