Ici tout commence : Charlène prise au piège par Hugues

Dans "Ici tout commence" l'expert-comptable, Hugues, a avoué avoir un faible pour les jeunes femmes blondes. En effet, après Charlène, il a jeté son dévolu sur Hortense, et n'accepte pas que celle-ci se détache de lui. Depuis, il est prêt à tout pour la récupérer, même à faire chanter Charlène !

Ici tout commence : Hugues cache une pièce secrète !

Dans Ici tout commence, les amis d'Hortense sont prêts à tout pour la protéger. En effet, Maxime (Clément Rémiens) et Salomé (Aurélie Pons) se sont introduits chez Hugues (Yann Sundberg), l'homme qui convoite Hortense. Ils ont donc trouvé de quoi l'accabler afin que leur amie ouvre les yeux sur cet homme. En pénétrant chez lui, ils ont découvert une pièce secrète où Hugues entrepose des portraits de jeunes femmes blondes vêtues d'une robe rouge.

En découvrant cela, Hortense est horrifiée est décide de mettre fin à leur relation ambiguë. La jeune femme comprend enfin qu'il a un sérieux problème. Hugues est malsain. C'est aux côtés de son ami Maxime qu'elle se rend chez lui. L'expert-comptable se justifie comme il le peut, mais Hortense n'en démord pas. Leur relation est belle et bien terminée, et elle finit par lui rendre son double des clefs.

Hugues fait du chantage à Charlène

Ici tout commence © TF1 Production

(Spoilers)

Hortense va prévenir Charlène de la dangerosité d'Hugues. Elle va même lui apprendre qu'elle est exposée dans sa pièce secrète. Dès lors, Charlène va se rendre immédiatement au domicile d'Hugues. La jeune femme tient à récupérer sa photo et régler ses comptes avec lui.

À ce moment-là, Hugues va jouer sa dernière carte. Ce qu'il veut à tout prix, c'est conserver sa relation avec Hortense. Pour cela, il va faire du chantage à Charlène. Lorsque cette dernière demande à voir sa photo en version numérique, il ouvre une vidéo sur son ordinateur. C'est une sextape réalisée à son insu, lorsqu'ils étaient encore ensemble. L'expert-comptable est très clair, si elle ne veut pas voir cette vidéo diffusée à tout l'institut, elle va devoir convaincre Hortense de rester avec lui.

Charlène et Hortense s'allient contre le manipulateur !

Charlène est complètement dépassée par la situation, elle aimerait se confier à sa mère, mais la situation est très délicate. La jeune femme est au plus mal, si son père tombe sur la vidéo, il risque de rentrer dans une colère noire. De plus, Hugues est très insistant, il décide d'aller déjeuner au restaurant de l'institut afin de se faire servir par Charlène et Hortense. Les deux jeunes femmes vont devoir se serrer les coudes. Leur professeur de salle ainsi que la proviseure de l'établissement mettent en garde l'expert-comptable.

Ils l'interdisent de mettre les pieds à l'institut. Hugues ne recule devant rien, il menace également la cheffe Guinot. Charlène est anéantie, elle fond en larmes dans la réserve. Coincée par Hugues, elle ne sait pas comment se sortir de cette situation. C'est Hortense, qui se propose alors de lui venir en aide. Les deux jeunes femmes vont mettre en place une stratégie qui finira par se retourner contre Hugues.

Le feuilleton Ici tout commence, est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.