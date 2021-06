Ici tout commence : Claire avoue enfin ses sentiments

Depuis quelques jours Claire est troublée par Olivia dans "Ici tout commence". Elle essaie donc de prendre ses distances, mais elle va finir par céder à ses pulsions et l'embrasser. Quelle sera la réaction d'Olivia ? (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : Claire est troublée par Olivia

Olivia (Virginie Caliari) a sauvé la vie de Claire (Catherine Marchal) récemment dans Ici tout commence. En effet, elle l'a empêché de s'étouffer lors d'une dégustation en plein cours. Depuis, Claire lui est très reconnaissante, mais elle est habitée par un drôle de sentiment. En effet, elle garde ses distances avec Olivia et a l'air mal à l'aise avec elle.

Ici tout commence ©TF1 Production

Louis (Fabian Wolfrom), son fils, lui fait même remarquer son comportement étrange. Olivia loge chez eux depuis quelques jours. Elle est très avenante et se dévoue pour faire de bons petits-déjeuners. Mais elle sent bien que son amie et collègue est différente.

La cheffe Guinot avoue ses sentiments

Claire décide de parler de son mal-être à l'infirmière de l'institut. Elle lui explique que depuis l'incident, elle se sent bizarre et qu'elle a des pulsions. La cheffe Guinot lui avoue qu'elle a ressenti l'envie d'embrasser Olivia, alors que celle-ci est hétérosexuelle. Cela la rend très mal à l'aise et elle se sent un peu perdue.

Par la suite, au petit matin, Olivia essaie d'avoir une conversation avec Claire. Cette dernière ne peut se retenir et l'embrasse. Le malaise s'installe et Louis débarque. Plus tard, dans la journée, Olivia a besoin d'en reparler. Claire prend son courage à deux mains et lui avoue qu'elle est attirée par elle et qu'elle lui plaît. Olivia semble déboussolée et s'en va.

Olivia a disparu

Cette révélation a complétement bouleversé Olivia. Elle a fini par plier bagage et quitter l'appartement de Claire sans prévenir personne. Claire culpabilise et a peur d'avoir gâché leur amitié de longue date. De plus, Olivia n'est pas venue travailler de la journée ce qui agace énormément le directeur qui prend cela comme un abandon de poste.

Ici tout commence ©TF1 Production

La cheffe est partie prendre l'air pour réfléchir et a préféré réserver une chambre d'hôtel. Finalement, les deux femmes réussissent enfin à se parler. Claire explique ses sentiments et au fil de la conversation Olivia finit par reconnaître que tout cela est réciproque. Les deux cheffes tombent dans les bras l'une de l'autre et s'embrassent une nouvelle fois.