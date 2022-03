Ici tout commence : découvrez la réaction de Marta face à l'infidélité de Théo

Marta est complètement animée par son envie d'avoir un bébé, malheureusement Théo ne partage pas son avis. En effet, dans les derniers épisodes d'"Ici tout commence" le jeune homme n'arrive plus à contrôler ses pulsions et succombe à la tentation à de nombreuses reprises avec Célia... Marta va découvrir son infidélité.

Ici tout commence : rien ne va plus entre Marta et Théo

Marta (Sarah Fitri) souhaite à tout prix devenir mère. Dans une ancienne intrigue d'Ici tout commence, la jeune apprentie avait menti à tout le monde en disant qu'elle était la maman du petit Naël, le bébé trouvé à l'Institut. Marta est atteinte d'endométriose, elle a très peur de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Animée par ce désir plus fort que tout, la jeune femme souhaite fonder une famille avec son petit copain de longue date, Théo (Khaled Alouach). Cependant, ce dernier n'est pas prêt du tout à assumer son rôle de père et il traîne des pieds pour accompagner Marta dans sa démarche médicale.

La jeune femme n'étant pas dupe, fait donc des efforts pour le ménager. Malheureusement, Théo est de plus en plus irritable et se montre désagréable avec elle. Après une grosse dispute, ils décident de faire un break. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que son copain a régulièrement des relations sexuelles avec Célia (Rébecca Benhamour), une de ses camarades. Ils n'arrivent pas à contrôler leurs pulsions et se retrouvent fréquemment pour succomber à la tentation.

Marta surprend Célia et Théo !

Il y a une vraie alchimie entre Théo et Célia. Ces deux-là n'arrivent pas à se contrôler quand ils sont dans la même pièce ! Charlène, la sœur de Théo, les a surpris dans la cuisine. Sous le choc, elle met un ultimatum à son frère. S'il ne dit pas la vérité à Marta, elle ira dénoncer son infidélité, elle-même.

Théo semble complètement perdu et pense mettre un terme à son histoire avec Marta. Célia quant à elle, ne pense pas que ce soit une bonne idée. La jeune femme n'éprouve pas de sentiment pour le chef de brigade. Ce qui se passe entre eux est purement physique. Théo la retrouve une nouvelle fois en cuisine. Marta se cache et les surprend en train de s'embrasser sauvagement. Complètement sous le choc, elle reste figée et insulte Théo.

Ici tout commence ©TF1 Production

Teyssier risque de s'en mêler !

Le directeur Teyssier est enfin de retour à l'institut. Ce dernier est également le père de Théo, et comme à son habitude il ne compte pas laisser son fils tranquille. Ainsi, il va se mêler des problèmes sentimentaux de Théo. Benjamin Baroche l'interprète du chef Teyssier s'est confié à ce sujet dans un entretien pour Télé-Loisirs :

Évidemment, il va se mêler une fois de plus de la vie sentimentale de ses enfants et ça va être assez violent. Il va un peu prendre le parti de Marta et ça va être assez fort. Ce sera intéressant de voir comment Teyssier essaie de mettre son grain de sel. Il y a vraiment des choses assez intenses qui se profilent pour sa famille, et l'histoire de Théo et Célia en fait partie, mais pas seulement. Chacun traverse ses propres maux et Teyssier ne peut jamais échapper aux maux des uns et des autres. Et c'est encore plus compliqué pour lui quand ça concerne sa famille. Tout ça va nous emmener vraiment très loin jusqu'à la fin du printemps.

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence, diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.